Kamu-Sen ve emekliler

Devlet memurlarının sendikal mücadelesi Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) standartlarında yapılan çalışmalarla ilk teşkilatını " Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV-1989), Sn. Ali Işıklar başkanlığında; Alanya Temsilciliği, "Ahmet Çelik, Hüseyin Taşer, Şevki Sevindi, Fahri Yiğit, İbrahim Aydın, Mevlüt Uysal, Sedat Çolak, Ali Rıza Gönüllü, Cafer Uyar yönetiminden oluşmuştur. TÜRKAV; Türk Medeni Kanununun 903 sayılı kanunla değişik 73 ve müteakip maddeleri hükümlerince örgütlenmiş memura mücadele heyecanı, azmi yaratmıştır...

Alanya Belediye Sarayı, Nikah Salonunda, 21.03.1992 günü, Vakıf Gen. Bşk. Yrd. Sn. Şükrü Durgut'un katılımıyla vakfın amacı, çalışma sistemlerinin anlatıldığı ilk etkinlik başlatılmıştır. Sovyetler Birliğinin dağılması arifesinde dış Türklerle ilk irtibat kurulmuş, Kamu Çalışanları Kültür Şenlikleri, Azerbaycan'daki Medeni Yaradılıcık Merkezi (Turan) Başkanı Mikail Aliyev Hacıbabaoğlu, 25 kişilik dans, folklor, şair, ressam, edebiyatçılardan oluşan ekibiyle Alanya'da Türk dünyası havası estirilmiştir…

Ankara'daki memurlar teyakkuz halinde farklı iş kolundaki 14 sendika,18 Haziran 1992 günü, Ankara Valiliğine dilekçelerini sunarak, 27 Haziran 1992 günü, İLO standartları çerçevesinde, Türkiye Kamu Çalışanları Konfederasyonu (KAMU-SEN)'in tüzük ve kuruluşunu basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurulmuştur. Bu tarih itibariyle TÜRKAV pasivize edilerek görev sahası Türkiye Kamu-Sen'e devredilmiştir.

Danıştay Başkanlığının, 25.04.1992 günü, oy birliğiyle verilen kararı neticesinde; T.C. Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, 15.06.1993 tarih ve 7159 sayılı yazı ve memur sendikaları konulu 1993/15 numaralı genelgesi, Başbakanlık vekili Sn. Erdal İnönü'nün imzasıyla tüm devlet teşkilatına duyurulmuş ve devlet memuru, kamu çalışanlarının sendikalaşmasının önü açılmıştır. 657 sayılı devlet memurları kanununda; "Anayasada ve özel kanunda belirtilen hükümleri uyarınca sendikalar ve üst kuruluşlar kurabilirler ve üye olabilirler" şeklinde değişiklik yapılmıştır..

Türkiye Kamu-Sen’in(1992) kuruluşunu izleyen yıllarda; KESK (1995); MEMUR-SEN (1995) kurulmuştur. Aktif süreçte en çok üye sıfatıyla hükümetin muhatabı sendikanın yeterli performansı gösteremediği yönünde dedikodular mevcuttur. Günümüz politikası sendikanın tepesinde Demokles'in kılıcı gibi durmaktadır. Yine de kamu çalışanlarının örgütlü olmasında yarar vardır. Yandaş sendikacılık sendikanın elini zayıflatır.

Sendikalar "grevli- toplu sözleşme" hakkı mücadelesinden vaz geçmemelidir. İlkeli, kararlı, cesur sendikacılık devletin geleceği, Türkiye'nin itibarı, kamuda çalışanların hak ve hukuku için önemlidir. Kamu-Sen, daha aktif olmalı, ilkeli, cesur, kararlı duruşundan taviz vermemelidir. Memur sendikaları çalışan memura verilen seyyanen zammın, memur emeklisine de verilmesini gündeme taşıyıp, ses yükseltememiştir.

Ancak son zamanda Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci; Bu yılın "Emekliler Yılı" ilan edildiğini hatırlatarak "emeklilerin durumu mutlaka düzeltilmeli. İlave ek ödeme memur emeklilerine verilerek bu yoldaki ilk adım atılmalıdır" demiştir.

Sn. Kahveci’nin ilgisine teşekkür eder, saygılarımı arz ederim. Bu yazım nostaljik anılarımdan bir kesittir. Kamu çalışanları sendikal hakları kolay kazanmamışlardır. Gün, o kadar acı ki, geçmişin dertleriyle uğraşmaya zaman kalmamaktadır…