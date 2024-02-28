Zaman sıçıraab gediyoru

Öndüün evde hööle oturukana, geçmişe dooru bi geddim. Çocuglug günlerim aglıma geldi. Bizim çocugluumuzda Alanya engiile deelidi. İki odalı manar bi evimiz varıdı. Evin bööründe de bi gedey varıdı. Gedeyde bi gara ineemiz varıdı. Evin öönde tovug, foraz egsig olmazdı. Gari ilg megdeb günleri geldi, ilg megdebin ıcıını Haced'de okudum. Iramedli Agca örtmen bizim sınıfın örtmeniidi. Agca örtmen aridmetig dersini hazederdi. Aridmetig dersinde kerat cetvelini bilene cebinden payam içi, koz içi, guru üzüm çıkarır verirdi. Enginleri alıcaaz deyi kerat cetvelini su gibi ezbellerdig. Haced megdebi eve ıcıg uzag olduundan, üçüncü sınıfdan soona Sugözü megdebine yazıldım. Engirde de örtmenimiz ıramedli Ferzi örtmenidi. Sugözü megdebinde okurkana yokardan aarı Egmegcilerin Osman Hoca, atılan barabar tıkır tıkır geçerdi. Atının tıkırtısı dee çarşıdan duyulurdu. Osman Hoca'nın atında bi de heebe olurdu. Hebeye çarşıdan aldıı öteberiyi gordu. O vakıdlarda berberde tıraş fiyetli olduundan saçımızı okulda tıraş mekinesi olan Sugözü'nden Hasan Deke'ye gırgdırıverirdig. Hasan Deke'ye bi arılıg atardıg. Hasan Deke de okulda talebeedi. Deke hindi tagsicilig yapıyoru. Bilader engi yazının taa öörü var emme benim yer böönlüg biddi.

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.