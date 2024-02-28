Alanya'da kararını veremeyen seçmenler...

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YEREL seçimler için süreç hızla daralıyor...

Bugünü saymazsak yaklaşık bir aylık zaman kaldı...

Seçim tarihi yaklaştıkça Alanya'da siyasetin nabzı biraz daha hızlı atıyor...

Belediye başkan adayları tempolarını her geçen gün biraz daha yoğunlaştırıyorlar...

Alanya kamuoyu da 31 Mart'ta hangi adayın belediye başkanı seçileceğini büyük bir merakla bekliyor...

Meraklarını biraz olsun gidermek adına, nereye gitsem seçimi kimin kazanacağını soruyorlar...

Hemen hemen her gün nereden baksanız en az 10 defa bu soruyla muhatap oluyorum...

Bu soruya yanıt verme anlamında son günlerde taktik değiştirdim...

Yorum yapıp, adayları tek tek değerlendirmek yerine soruya soruyla karşılık veriyorum...

"Sen kime oy vereceksin" diye soruyorum...

Bu soruya hiç düşünmeden bir çırpıda yanıt veren insan sayısı hiç de azımsanmayacak boyutta...

Hiç düşünmeden "Yücel" ya da "Şahin" ya da "Özçelik" diyenler elbette var...

Ancak kararını şimdiden veren seçmen sayısı, henüz son kararını vermeyen, veremeyen seçmen sayısından fazla değil...

Gözlemlerimden çıkardığım net sonuç bu...

En başta dedim ya, "Seçime yaklaşık bir aylık zaman kaldı" diye...

İşte önümüzdeki bu bir ay, bütün adaylar için çok önemli, çok kıymetli...

Seçmeni ikna etmek anlamında ne yapacaklarsa artık, bu bir ay içinde yapmak zorundalar...

Alanya'da 3 güçlü aday arasında geçecek seçim, adeta bıçak sırtı...

Burada iş sadece başkan adaylarına düşmüyor elbette...

Alanya Belediye Meclis Üyesi Adayı olan isimlere de çok iş düşüyor...

Hele hele ilk sıralarda yer alanlara...

Siyaset herşeyden önce ekip işidir, ekip ruhudur...

İşte bu ruhu son bir ay içinde sahaya kim daha iyi yansıtırsa 31 Mart'ta avantajlı duruma geçer...

Hangi adaya sorsanız "Seçimi ben kazanacağım" diyecektir elbette...

Ama Alanya'da kazın ayağı öyle değil işte...

Yarış başa baş gidiyor çünkü...

Son olarak şunu da söyleyeyim...

Alanya'da başa baş giden yarış, gerçekten oldukça seviyeli devam ediyor...

Adaylar birbirlerine karşı son derece saygılılar...

Bel altı vurmalar bugüne kadar olmadı...

Umarım bundan sonra da olmaz...

Nokta...



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