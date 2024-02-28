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AK Kadınlardan ADD'ye ziyaret
İbrahim İpbüker

İbrahim İpbüker

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ADALET ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya Kadın Kolları Başkanı Fatma Anılgan, beraberindeki bazı yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Alanya Şubesi'ni ziyaret ettiler...
Ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaparak memnuniyetini dile getiren ADD Alanya Şube Başkanı Zuhal Sirkeli, "AK Parti Alanya Kadın Kolları Başkanı Sayın Fatma Anılgan ve yönetim kurulu, 27 Şubat Dünya Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Günü olması nedeniyle derneğimizi ziyaret ettiler... Anlamlı ve nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı...
Alanya'da o kdar çok sivil toplum kuruluşu varken, Atatürkçü Düşünce Derneği'ni ziyaret eden AK Parti Alanya Kadın Kolları Başkanı Fatma Anılgan ve yönetimini kutluyorum...
Belki ziyaret ettikleri başka sivil toplum kuruluşları da vardır, bilemiyorum ama ADD ziyareti bana göre çok anlamlı ve kıymetli...
Tekrar tebrikler...
Nokta...

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AK Kadınlardan ADD'ye ziyaret

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