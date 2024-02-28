AK Kadınlardan ADD'ye ziyaret

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ADALET ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya Kadın Kolları Başkanı Fatma Anılgan, beraberindeki bazı yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Alanya Şubesi'ni ziyaret ettiler...
Ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaparak memnuniyetini dile getiren ADD Alanya Şube Başkanı Zuhal Sirkeli, "AK Parti Alanya Kadın Kolları Başkanı Sayın Fatma Anılgan ve yönetim kurulu, 27 Şubat Dünya Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Günü olması nedeniyle derneğimizi ziyaret ettiler... Anlamlı ve nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı...
Alanya'da o kdar çok sivil toplum kuruluşu varken, Atatürkçü Düşünce Derneği'ni ziyaret eden AK Parti Alanya Kadın Kolları Başkanı Fatma Anılgan ve yönetimini kutluyorum...
Belki ziyaret ettikleri başka sivil toplum kuruluşları da vardır, bilemiyorum ama ADD ziyareti bana göre çok anlamlı ve kıymetli...
Tekrar tebrikler...
Nokta...
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.