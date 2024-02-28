Sevilen sanatçı Belkıs Başkent'te

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ALANYA'NIN nezih mekanlarından Başkent Restoran'da sahne almaya başlayan sevilen sanatçı Belkıs, dinleyenlerini coşturmaya devam ediyor...

Başkent Restoran'da perşembe akşamları 21.00 - 01.00 saatleri arasında sahneye çıkan Belkıs, sahnelere muhteşem bir dönüş yapmış oldu...

Güzel sesi, muhteşem yorumu ve geniş repartuarı ile fark yaratan sevilen sanatçı Belkıs, "Alanya'nın nezih mekanlarından birisi olan Başkent Restoran'da sahne almaya başladığım ilk günden beri ilgilerini eksik etmeyen herkese sonsuz teşekkür ederim" şeklinde konuştu...

Belkıs'ın hayranları da "Kendisini dinlemek bizim için büyük keyif, gerçekten çok farklı bir sanatçı, sahnelere geri dönmesine çok sevindik" ifadelerini kullandılar...

Gerek sesiyle, gerek kendine has yorumlarıyla ve gerek sahnedeki duruşuyla kısa zamanda gönülleri fetheden Belkıs'ı tebrik ediyorum...

Nokta...

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