Berberoğlu'nun ağır misafirleri

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BİR dönem Alanya siyasetine damga vuran kurt siyasetçi Mustafa Berberoğlu, geçtiğimiz günlerde AK Partili misafirlerini ağırladı...

AK Parti Alanya İlçe Başkanlığı görevini başarıyla devam ettirirken ani bir kararla aktif siyasete nokta koyan Berberoğlu'nu, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, eski İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve 28. Dönem Antalya Milletvekili Adayı Kuddusi Müftüoğlu ziyaret etti...

Ağır ziyaretçilerini sahibi olduğu Mesut Otel'de ağırlayan Mustafa Berberoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi...

Sohbet çok koyu ve keyifli olmuştur, eminim...

Nokta...

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