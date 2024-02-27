CHP Adayı Osman Özçelik’in listesi adeta bağırıyor

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GEÇTİĞİMİZ günlerde Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel ile İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin’in, Belediye Meclis Üyeliği listelerini değerlendirmiş ve fikirlerimi söylemiştim…

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Özçelik’in listesini de o günlerde değerlendirmeyi planlamıştım ancak araya bazı mevzular girince bugüne kaldı…

Listeye geçmeden önce şunu söyleyeyim…

“Osman Özçelik” ismi ortaya atıldığı ilk günlerde en büyük handikap olarak Alanya halkı tarafından yeterince tanınmaması gösterilmişti…

Öyle görünüyor ki, kısa süre içinde bu handikap aşıldı…

Osman Özçelik’i tanımaya başlayanlar, “Oyumu vermezsem anam sütünü helal etmez” noktasına geldiler…

Şimdi gelelim listede yer alan isimlere…

Utkan Hasan Eminoğlu…

Kulis siyasetinin en tecrübeli avukatlarından birisi…

Hasan Can Kamburoğlu…

Gerekli bütün bilgileri toplayarak, en iyi projeyi ortaya koyan başarılı bir mimar…

Mahmut Köse…

Listenin ağabeyi sayılır, esnafın okmuş olanına en güzel örnek… Alanya Sanayi Sitesi camiasında çok büyük ağırlığı var.

Sadık Dizdaroğlu…

Belediyecilik konusunda önemli tecrübelere sahip olan tam bir uzlaşı adamı…

Ahmet Top…

Mahmutlar Muhtarı olarak önemli başarılara imza atmış, yerleşik yabancıların gönlünde taht kurmuş bir isim…

Nazmi Zavlak…

Meclis üyeliği konusunda tecrübeli, minareyi çalmaya kalkışanın yakasına anında yapışmasını bilen ve çaldırmayan, genç, başarılı bir siyasetçi…

Halime Ceylan…

Tüm sandıkların başı ve emektarı…

Engin Alataş…

Harbi bir partili…

Ali Yardım…

Alanya’da sokak siyasetinin en önemli aktörlerinden birisi…

Haydar Uyar…

İşinde uzman bir gayrimenkul avukatı…

Ayhan Baysal…

Siyaseti cesurca yapan, pırıl pırıl, eğitimli bir genç…

Ufuk Aras Solmaz…

CHP’nin Mustafa Aras’a vefası…

Gelelim kontenjan adaylarına…

Abdurrahman Açıkalın…

Bir süre belediye başkan adayı olarak da adı geçen Açıkalın, Alanya tarihinin görüp göreceği müthiş bir entelektüel…

Murat Levent Koçak…

Masa ve diplomasi siyasetinin duayen ismi…

Hasan Servet Ünlü…

Kanun ve bürokrasi dilinin profesörü…

Faruk Konukçu…

Burada ekmek tutmuş, yeşil parkalı komünist kuşağın son temsilcilerinden…

Son tahlilde Osman Özçelik’in listesi, “Ben buradayım” diye bas bas bağırıyor…

Nokta…