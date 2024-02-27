Bilader, Alanya'da egmeg 9 liraya çıgmış. Hindi bi zeereciden bi çoval un alıb, yuka egmeg eddiricem. Ööle demen bilader, her gün 5 egmeg alırım, 9 liradan 45 lira ediyoru. Ayda 1350 banguvud para ediyoru. Az deel. Bi çoval un alsam, egmee iki buçug, üç ay geder. Hem yuka egmeg eyi olur. Adama kilo aldırmaz. Emme kilo aldırmaz deyi, sofraya oturduunuzda 5-6'sının birden defderini dürüverirseniz, o vakıd aldırır. Bilader, hindi hayılacadır "Tederigli olalım, ekelim, dikelim, parayı goley goley salmayalım" deyi yazıyoz. Engi iş gari eyice gabag dadı verdi, böön bitiriceez. Engi yazdıglarımı okudugdan soona içinizden "Amat Bilir de eyice mumsıcdı çıgdı. Herif sineen yaasını hesab ediyoru" dedinizi de biliyom. Engi yazıları evel zovalası düzgün olanlara yazıvermeeyom. Para gıtaaldıında irezillig çekicoolanlara yazıveriyom. Ben de çocukana, delaanlıkana kaç kere gıdlıg zamanlarına deggeldim. Bi zeytini dörd sefir ısırdıımız zamanı biliriz. Siniye bi tas tarana çorbası gonurdu, 6-7 gişi aynı tasa gaşıg sallardıg. Allah o günleri bita gösdermesin. Hindi herşey bolardı emme para da gıtalıyoru. Onun uçun, ayaanızı yorganınıza göre uzadın. Soona "Amat Emmim demedidi" demen.

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.