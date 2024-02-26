Guru, diri her şey var

Bilader öndüün baccaya ekim, dikim yabdım, para suyunu çekiverise, eyi kötü, otula purçula gannımızı doyururuz dedidim. Bilader, engi işde evin avradının elinin dutumlu olmasının da çog feydası olur. Avrad var adamı vezir eder, avrad var adamı irezil eder. Avrad dutumlu olmassa, ocaanı söndürür, ocaana bi incir aacı dikiverir, babıcını da eline verir. Onun uçun Allah herkese, hayıllı, dutumlu avrad nasib edsin. Yaz biddigden soona avradıla gış hazıllıı yabdııdıg. Envayi çeşid turşu eddig. Büber, badılcan, bosdan, aglına ne gelise turşusu var. Gırmızı büberi guruddug, öveledig, pul bübere para vermeeyoz. Esgiden büberi dibegde döverdig, adamın imanı gevrerdi. Hindi ceyranlı makineye atıyon, makine bi daggada öveleeb atıveriyoru. Neneyi öveledig, neneye para vermeeyoz. Avrad hayılaca bi tarana çorbası eddi. Büber, badılcan, bamya guruddug, hayıladır düzmesini ediyoz. Haa unudmadan, bi de nar eşgisi yabdıg. Eşgi nar baccalarda kakıldı galdı geçen sene. Yemeele bidmeeceg. Evel sıçan gün güneş vermeyoru. Yolemen edmeyelim deyi nar eşgisi gaynaddıg. Engi nar eşgisile salataya vuruyoz. Enginin sayasına gırib olmadıg.

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.