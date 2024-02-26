Güney'e kimler neden itiraz ediyor?

ALANYA Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel'in listesi de beğenilen ve takdir edilen liste oldu...

Fermuar sistemine göre hazırlanan Adem Başkan'ın listesindeki en büyük sürpriz, uzun yıllar Adalet ve Kalkınma Partisi ( AK Parti) Alanya İlçe Başkanı olarak görev yapan Hüseyin Güney oldu...

Bu anlamda bir başka sürpriz de Hüseyin Güney'in AK Parti değil de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) kontenjanından listede yer alması oldu...

AK Parti'ye uzun yıllar büyük emek veren Hüseyin Güney'in ismi, AK Parti ile adeta bütünleşmiş olmasına rağmen MHP kontenjanından listeye girmesi gerçekten önemli bir sürpriz...

AK Parti mi Hüseyin Güney'i çizdi, yoksa Hüseyin Güney mi AK Parti'yi çizdi bilemiyorum ama hem Adem Başkan, hem de MHP adına büyük kazanç olduğunu biliyorum...

Bir başka açıdan bakacak olursak, listenin ilk sırasında yer alan Hüseyin Güney'in aktif siyasete dönüşü muhteşem oldu...

Yukarıdaki cümleleri, geçtiğimiz günlerde bu köşede yayınlanan yazımda kullanmıştım...

Altına imzamı şimdi de atıyorum...

Bu fikirlerimde zerre kadar değişiklik yok...

Ancak...

Bu olumlu düşüncem olumsuz yönlerini ve duyumlarımı da dile getirmeme engel değil.

Küsmece darılmaca yok...

Hüseyin Güney'in listenin birinci sırasında yer almasının yankıları halen devam ediyor...

Ve seçim gününe kadar da devam edecek gibi...

Çünkü...

FETÖ'cü alçakların darbe girişiminin ardından Alanya'da da çok sayıda operasyon yapıldı...

Çok sayıda insan gözaltına alındı...

İşte o dönemde FETÖ soruşturması kapsamında verdiği ifadesinde Alanya'dan AK Parti'ye yakınlığıyla tanınan bazı isimleri haksız yere deşifre ettiği söyleniyor...

Hüseyin Güney'in ismini verdiği kişilerin, Güney'in başını çektiği listeye oy verdirtmemek için ellerinden geleni yapacakları konuşuluyor...

Siyasi kulislerde AK Parti tabanında bu nedenle bir tepki oluşacağı, MHP tabanının ise kendinden görmediği için sıcak bakmayacağı iddia ediliyor.

Bunlar, son günlerde yüksek sesle dillendirilmeye başlandı...

Gittiğim her yerde aynı şeyleri duyuyorum...

Hüseyin Güney, usta bir siyasetçi eyvallah, biliyorum...

Ancak bu handikabı nasıl aşacak bilemiyorum...

Siyaset böyle bir şey işte...

Zamanı geldiği zaman eski defterler açılıverir...

Nokta...

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