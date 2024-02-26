Makale Yazısı-

Alper Kan harıl harıl çalışıyor
İbrahim İpbüker

İbrahim İpbüker

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İYİ Parti Alanya Belediye Meclisi Üyesi Avukat Alper Kan, Mehmet Şahin'in listesinde de yer buldu...
Listenin 11'inci sırasında yer alan Alper Kan, Mehmet Şahin'in kazanması için sahaya indi...
Cadde cadde, sokak sokak dolaşan ve Mehmet Şahin'in broşürlerini dağıtan Alper Kan, güler yüzü ve sempatik tavırlarıyla da büyük takdir topluyor...
Alanya Belediye Meclisi'nin genç ve başarılı ismi Alper Kan, ailesinden dolayı siyasetin içine doğmuş, siyasetin içinde büyümüş bir isim...
Seviyor bu işleri...
Siyasete gerçekten çok yakışıyor...
Kırıcı, dökücü, ya da ne bileyim, yıpratıcı değil...
Her zaman doğal, sakin ve pozitif olmasıyla da dikkat çekiyor...
En şanslı adaylardan birisi olan Mehmet Şahin'e çok faydası, çok katkısı olacağından adım gibi eminim...
Alanya'nın, Alper Kan gibi genç, çalışkan ve başarılı siyasetçilere ihtiyacı var...
Nokta...

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Alper Kan harıl harıl çalışıyor

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