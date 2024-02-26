Maldan Restoran'da Zeliş rüzgarı esiyor

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ALANYA'NIN nezih mekanlarından Maldan Restoran'da sahneye çıkan sevilen sanatçı Zeliş, dinleyenlerini coşturmaya devam ediyor...

Maldan Restoran'da cuma akşamları 21.00-24.00 saatleri arasında sahneye çıkan Zeliş, büyük takdir topluyor...

Güzel sesi, muhteşem yorumu ve geniş repertuarı ile fark yaratan sevilen sanatçı Zeliş, "Alanya'nın nezih mekanlarından birisi olan Maldan Restoran'da sahne almaya başladığım ilk günden beri ilgilerini eksik etmeyen herkese sonsuz teşekkür ederim" şeklinde konuştu...

Zeliş'in hayranları da "Kendisini dinlemek bizim için büyük keyif, gerçekten çok farklı bir sanatçı" ifadelerini kullandılar...

Gerek sesiyle, gerek kendine has yorumlarıyla ve gerek sahnedeki duruşuyla kısa zamanda gönülleri fetheden Zeliş'i tebrik ediyorum...

Nokta...

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