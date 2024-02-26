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Sipahioğlu'ndan dikkat çekici öneri
İbrahim İpbüker

İbrahim İpbüker

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CUMHURİYET Halk Partisi ( CHP) Alanya İlçe Teşkilatı'nda aktif siyaset yapan Gökhan Sipahioğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı...
Dedi ki...
"Bugün Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir ve Başkan Vekili değerli abim Osman Aksoy’un çayını içtim...
Alanya'da olan tüm odaların ve sivil toplum kuruluşlarının aynı çatıda bir merkezde olması gerektiğini ve buna uygun bir projenin 2014 yılında Osman Aksoy'un da içinde bulunduğu proje grubumuzun ürettiğini dile getirdik...
Gerekirse detaylarını da paylaşabileceğimizi aktardık...
Bu veya buna benzer bir projeyi, Alanya’nın yönetimine talip kişilerin, partisi ne olursa olsun önümüzdeki yıllarda hayata geçirmesi vatandaş arasında konfora yol açacaktır"...
Bana göre de çok mantıklı...
Nokta...

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Sipahioğlu'ndan dikkat çekici öneri

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