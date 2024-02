Alanyaspor ve seçimler (2)

Geçtiğimiz hafta yazımızda Alanyaspor camiasının Belediye Başkan Adaylarından beklentilerini dile getirmiştik. Bir kaç gün sonra Sayın Mehmet Şahin Alanyaspor Kulübü'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Kulübün kanayan yarası olan yetersiz sabit gelir kaynakları ile ilgili müthiş bir vaatte bulundu. DEMAŞ arazisine Hilton seviyesinde bir otel planladıklarını ve gelirini her yıl Alanyaspor'a vereceklerini ifade etti. Alanyaspor tarihinin en iddialı vaadi olarak tarihe geçti. Herkes bu vaadi bir kenara not etti. Bakalım sayın Şahin seçimi kazanır, sözünü tutarsa Alanyaspor camiasının yanan yüreğine su serpmiş olacak. Alanyaspor bu şehrin 1 numaralı ve en büyük futbol kulübüdür. Türkiye'de de en üst kategoride yer alan gururumuzdur. Siyaset üstü bir kurumdur. Herkesin her zaman el üstünde tutması gerekir. Özellikle de şehri yönetenlerin. Uzun yıllar en üst ligde kalması için fedakarlıklar yapılması gereken bir kurumdur. Ötelenemez, ertelenemez. Alanya'daki profesyonel diğer spor dallarına doğrudan destek verilip (Amatörlere en küçük bir lafım yok hepsi dikkate alınmalı, sonuna kadar desteklenmeli). Alanyaspor 2, 3 veya 4. plana itilemez. Yeni dönemde seçilecek olan Belediye Başkanı bunlara dikkat etmek zorunda. Artık Alanyaspor camiasının bu konuda sabrı tükenmiştir. Takımın bugün Süper Lig sıralamasında çektiği sıkıntıların da ana kaynağı maddiyattır. Çünkü takım küçülmek zorunda bırakılmıştır. Artık küçülecek bir yer kalmamıştır. Sabır bu yüzden taşmaktadır. Kulüp küçüldüğü halde 3. sınıf muamele görmek istememektedir.

SAYIN MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU VE ALANYASPOR

Alanyaspor'un her dönemde madden, manen ve gönülden yanında olan en büyük siyaset ve devlet adamı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'dur. Bu konuda; tartışmasız zirvenin rakipsiz sahibidir. 3. Lig'de, 2. Lig'de, 1. Lig'de, Süper Lig'de kulübe sponsorlar bulmuştur, otobüsler kazandırmıştır. Oba Stadyumu'nu tamamlatmış ve Alanyalıların hizmetine açmıştır. Futbolcu transferlerinde dahi zaman zaman araya girmiş ve transferleri kolaylaştırmıştır. Yılda en az 3-4 kez kulübü ziyaret etmiştir. Teknik heyet ve oyuncularla sohbet etmiştir. Önemli galibeyetlerden sonra başkan yönetim, teknik heyet ve takım kaptanlarını arayarak tebrik etmiştir. Deplasmana giden taraftarların sorunlarını bile çözmüştür. 2. Lig'de iken başkan ve yönetim bulunmazken toplantılar yapmıştır. Ama Sayın Mevlüt Çavuşoğlu Alanyasor'la kendisi gibi gönül bağı olan yerel yönetici bulmakta zorlanmıştır. Alanyaspor'un sorunlarını emir komuta yoluyla çözmüştür. Dışişleri Bakanı iken daha fazasını yapabilir miydi elbette yapabilirdi. Ama Alanyaspor camiasının ve yerel yöneticierin Sayın Çavuşoğlu'dan Alanyaspor'la ilgili taleplerinin seviyesi ve ısrarcılıkları hangi seviyedeydi onu da bilmek lazım. Ama Süper Lig'de oynamanın bedeli ağır. Bu yükü sadece Sayın Çavuşoğlu'na yüklemek yanlış olurdu. Alanya'yı yönetenlerinde Alanyaspor'la ilgili profesyonel seviyede bir gönül bağı, bir endişesi ve bir üzüntüsü olmalıydı. Ama malesef Alanyaspor hep 2, 3, ve 4. sırada kaldı. İnşallah yeni göreve gelecek olan Belediye Başkanı kim olursa olsun Alanyaspor'u tekrar 1. sıraya alır. Bana göre tüm Alanyalıların Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na Alanyaspor'a ilgili çok büyük bir teşekkür borçu vardır. Bu borç belki kuru bir teşekkürle ödenmez ama en azından ahde vefadır