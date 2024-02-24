Hırsız gaçıran Yusufcuk

Bilader, iki gün size Gıbrıs Türkcesi yazıverdim. Esgiden beri "Gıbrıslılar Alanyalı" dellerdi, aslı var mı bilmem? Gıbrıs lafları bizde ya aynisi, ya da bi gıymıg deeşii. Hindi bi bakalım engi laflara. Garyola ayni, avlu demezler bizde avlı deller. Buncaçcık ayni, bizde buncaaccıg bişey deller. Onlarda böğün, bizde böön. Onlarda böğüce, bizde bööce. Babıc ayni. Büllük deel bizde bilig. Darı, daşşag ayni, ilimona bizde de ekşi deller. Fanella deyollar, bizde fanilla. Gocagarı ayni. Siyah susama bunlar garacocco deyoru, bizde gara coccam. Gave, gındırılı ayni. Hacina deyor onlar, bizde hacana. Bekar oğlanlara gız yönneşdiriverenlere denir. Kagdırmag, napan ayni. Onlar pataniya deyoru, biz baddaniye deriz. Potin bizde de var. Onlar pisgot deyollar, biz de pisgovut deriz. Kerpetene pensa deyorlar, bizde de pense. Işığa şafk deyollar, biz de şavg denir. "Ayın şavkı" lafı çog gullanılır Alanya'da. Onlar 'Yusufcuk' deyi mandeliye dellerimiş. Bizde mandelinin bi çeşidine Yusufcug denir. Engi Yusufcug mandalini beliki 200, beliki taa fazla zamandır Alanya'da var. Hırsız gaçıran deller. Çog giligli, çog nezedli, bi de soyduunda tütüsü 2 kilometuro öteden duyulur. Onun uçun hırsız gaçıran deller. Az engi mandelin bize Gıbrıs'dan gelmiş gibi. Onlarda zibil demeg çöpümüş. Biz de bişey çoosa "Zibil gibi" deller.

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.