Gıbrıs-Alanya Türkçesi (2)

Bilader, dün Amat Emminiz sizin uçun bi boy booşuyoru, yer kenesi gibi çalışıyoru dedig. Esgiden beri "Gıbrıslılar Alanyalı" dellerdi. Onun uçun Gıbrıs Türkçesi'ni buldum, bereyi okudum. Gıbrıs laflarıla Alanya lafları ayni biribirine benzeyoru. Hindi size engi lafların ikinci bölümünü yazıveriyom. Bizdeki de ya aynisi, ya da bi gıymıg deeşii. Bi okun baalım.
GIBRIS TÜRKÇESİ İSDAMBUL TÜRKÇESİ
Gocagarı Yaşlı kadın
Garacocco Siyah susam
Gave Kahve
Gındırık Aralık bırakmak
Göver Koy ver
Gargara yapmak Ağızda çalkalamak
Garyola Yatak
Hacina Aracı
Kakdırmak İtmek
Napang? Nasılsın?
Pataniya Battaniye
Peşgir/Tor Havlu
Potin Ayakkabı
Pisgot Bisküvi
Pensa Kerpeten
Seki Basamak
Şafk Işık
Yusufcuk Mandalina
Zibil Çöp
- BİDDİ -
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.