Makale Yazısı-

Gıbrıs-Alanya Türkçesi (2)
Amat Bilir

Amat Bilir

Bilader, dün Amat Emminiz sizin uçun bi boy booşuyoru, yer kenesi gibi çalışıyoru dedig. Esgiden beri "Gıbrıslılar Alanyalı" dellerdi. Onun uçun Gıbrıs Türkçesi'ni buldum, bereyi okudum. Gıbrıs laflarıla Alanya lafları ayni biribirine benzeyoru. Hindi size engi lafların ikinci bölümünü yazıveriyom. Bizdeki de ya aynisi, ya da bi gıymıg deeşii. Bi okun baalım.

GIBRIS TÜRKÇESİ İSDAMBUL TÜRKÇESİ

Gocagarı Yaşlı kadın
Garacocco Siyah susam
Gave Kahve
Gındırık Aralık bırakmak
Göver Koy ver
Gargara yapmak Ağızda çalkalamak
Garyola Yatak
Hacina Aracı
Kakdırmak İtmek
Napang? Nasılsın?
Pataniya Battaniye
Peşgir/Tor Havlu
Potin Ayakkabı
Pisgot Bisküvi
Pensa Kerpeten
Seki Basamak
Şafk Işık
Yusufcuk Mandalina
Zibil Çöp

- BİDDİ -

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Amat Bilir - Mesaj Gönder

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Anket Alanya Belediye Başkanlığı anketi - Alanya'nın nabzını tutuyoruz! Siz kime oy verirdiniz?
Tüm anketler
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber