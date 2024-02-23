Gıbrıs-Alanya Türkçesi (2)

Bilader, dün Amat Emminiz sizin uçun bi boy booşuyoru, yer kenesi gibi çalışıyoru dedig. Esgiden beri "Gıbrıslılar Alanyalı" dellerdi. Onun uçun Gıbrıs Türkçesi'ni buldum, bereyi okudum. Gıbrıs laflarıla Alanya lafları ayni biribirine benzeyoru. Hindi size engi lafların ikinci bölümünü yazıveriyom. Bizdeki de ya aynisi, ya da bi gıymıg deeşii. Bi okun baalım.

GIBRIS TÜRKÇESİ İSDAMBUL TÜRKÇESİ

Gocagarı Yaşlı kadın

Garacocco Siyah susam

Gave Kahve

Gındırık Aralık bırakmak

Göver Koy ver

Gargara yapmak Ağızda çalkalamak

Garyola Yatak

Hacina Aracı

Kakdırmak İtmek

Napang? Nasılsın?

Pataniya Battaniye

Peşgir/Tor Havlu

Potin Ayakkabı

Pisgot Bisküvi

Pensa Kerpeten

Seki Basamak

Şafk Işık

Yusufcuk Mandalina

Zibil Çöp

- BİDDİ -