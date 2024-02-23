Cumhur İttifakı'nın listesi beğenildi mi?.

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YEREL seçimler öncesinde Alanya kamuoyunun merakla beklediği Alanya Belediye Meclisi Üyeliği listeleri geçtiğimiz günlerde Alanya İlçe Seçim Kurulu'na teslim edildi...

Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel'in listesi, beğenilen ve takdir edilen liste oldu...

Fermuar sistemine göre hazırlanan Adem Başkan'ın listesindeki en büyük sürpriz, uzun yıllar Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya İlçe Başkanı olarak görev yapan Hüseyin Güney oldu...

Bu anlamda bir başka sürpriz de Hüseyin Güney'in AK Parti değil de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) kontenjanından listede yer alması oldu...

AK Parti'ye uzun yıllar büyük emek veren Hüseyin Güney'in ismi, AK Parti ile adeta bütünleşmiş olmasına rağmen MHP kontenjanından listeye girmesi gerçekten önemli bir sürpriz...

AK Parti mi Hüseyin Güney'i çizdi, yoksa Hüseyin Güney mi AK Parti'yi çizdi bilemiyorum ama hem Adem Başkan, hem de MHP adına büyük kazanç olduğunu biliyorum...

Bir başka açıdan bakacak olursak, listenin ilk sırasında yer alan Hüseyin Güney'in aktif siyasete dönüşü muhteşem oldu...

Adem Başkan'ın listesinde mevcut Belediye Meclisi üyelerinin çoğu yer bulamadı...

Yaklaşık yüzde 90'ı yeni isimler...

Adem Başkan neyi hesap etti, neyi düşündü bilemiyorum ama büyük bir yenilenme...

Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ile MHP'li isimlerden oluşan listeyi, taraflı tarafsız herkes beğendi...

Bölgesel anlamda denge iyi kurulmuş...

Toplumda karşılığı olan isimler var...

Alaattin Işık, Alper Birer, Ayşe Yakar Atılgan, İbrahim Görgülü, Erkan Cebeci gibi Alanya siyaset dünyasında gelecek vadeden isimlerin listede olması da işin başka bir boyutu...

Diğer taraftan...

Listede 6 tane kadın aday var...

Bunlardan 4 tanesi seçilebilecek sıradalar...

Diğer adayların listelerine göre kadın adaylar açısından Adem Başkan'ın listesi "Kötünün iyisi"...

Son tahlilde Adem Başkan bu işi biliyor...

Ne de olsa yaklaşık 20 yıldır bu memlekette belediye başkanlığı yapıyor...

Bu liste toplamda 5'inci listesi...

Tecrübesini konuşturmuş yani...

Nokta...

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