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Zafer Partisi Adayı Biner örnek oldu
İbrahim İpbüker

İbrahim İpbüker

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ZAFER Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Dr. Tahsin Biner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mal varlığını açıklayarak örnek bir davranış sergiledi....
İşte Dr. Tahsin Biner'in mal varlığı...
1-Tepe mahallesinde yazları oturduğ bir müstakil ev...
2-Babaoglu Mahallesi'nde kış döneminde oturduğu bir ev...
3-2008 model Mitsubishi pajero...
4-2020 model Mercedes vito...
5-2023 model sym 500 scooter motorsiklet...
5-Olivia Tarım Ürünleri Ltd. Şti.'nde yüzde 50 hisse...
6-Bankada 1.200.000 TL nakit para...
Biner'in bu paylaşımı ile örnek olduğunu ifade eden vatandaşlar, beğeni ve yorum yağdırdırırken, "Diğer adaylardan da bunu bekliyoruz" ifadelerini kullandılar...
Zafer Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Dr. Tahsin Biner'i öncelikle kutluyorum...
Siyasette "Şeffaf" olabilmek son derece önemlidir...
Sahada seçim çalışmalarına tam gaz devam eden Dr. Tahsin Biner, bu hareketiyle vatandaş nezdinde büyük takdir topladı...
Nokta...

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Zafer Partisi Adayı Biner örnek oldu

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