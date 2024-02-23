Macide Restoran'da Yonca Karasaç farkı

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ALANYA'NIN nezih mekanlarından Macide Restoran'da sahneye çıkan sevilen sanatçı Yonca Karasaç, dinleyenlerini coşturmaya devam ediyor...

Macide Restoran'da her akşam sahneye çıkan Yonca Karasaç, büyük takdir topluyor...

Güzel sesi, muhteşem yorumu ve geniş repartuarı ile fark yaratan sevilen sanatçı Yonca Karasaç, "Alanya'nın nezih mekanlarından birisi olan Macide Restoran'da sahne almaya başladığım ilk günden beri ilgilerini eksik etmeyen herkese sonsuz teşekkür ederim" şeklinde konuştu...

Yonca Karasaç hayranları da "Kendisini dinlemek bizim için büyük keyif, gerçekten çok farklı bir sanatçı" ifadelerini kullandılar...

Gerek sesiyle, gerek kendine has yorumlarıyla ve gerek sahnedeki duruşuyla kısa zamanda gönülleri fetheden Yonca Karasaç'ı tebrik ediyorum...

Nokta...

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