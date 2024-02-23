Macide Restoran'da Yonca Karasaç farkı

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ALANYA'NIN nezih mekanlarından Macide Restoran'da sahneye çıkan sevilen sanatçı Yonca Karasaç, dinleyenlerini coşturmaya devam ediyor...
Macide Restoran'da her akşam sahneye çıkan Yonca Karasaç, büyük takdir topluyor...
Güzel sesi, muhteşem yorumu ve geniş repartuarı ile fark yaratan sevilen sanatçı Yonca Karasaç, "Alanya'nın nezih mekanlarından birisi olan Macide Restoran'da sahne almaya başladığım ilk günden beri ilgilerini eksik etmeyen herkese sonsuz teşekkür ederim" şeklinde konuştu...
Yonca Karasaç hayranları da "Kendisini dinlemek bizim için büyük keyif, gerçekten çok farklı bir sanatçı" ifadelerini kullandılar...
Gerek sesiyle, gerek kendine has yorumlarıyla ve gerek sahnedeki duruşuyla kısa zamanda gönülleri fetheden Yonca Karasaç'ı tebrik ediyorum...
Nokta...
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.