Makale Yazısı-

Macide Restoran'da Yonca Karasaç farkı
İbrahim İpbüker

İbrahim İpbüker

**
ALANYA'NIN nezih mekanlarından Macide Restoran'da sahneye çıkan sevilen sanatçı Yonca Karasaç, dinleyenlerini coşturmaya devam ediyor...
Macide Restoran'da her akşam sahneye çıkan Yonca Karasaç, büyük takdir topluyor...
Güzel sesi, muhteşem yorumu ve geniş repartuarı ile fark yaratan sevilen sanatçı Yonca Karasaç, "Alanya'nın nezih mekanlarından birisi olan Macide Restoran'da sahne almaya başladığım ilk günden beri ilgilerini eksik etmeyen herkese sonsuz teşekkür ederim" şeklinde konuştu...
Yonca Karasaç hayranları da "Kendisini dinlemek bizim için büyük keyif, gerçekten çok farklı bir sanatçı" ifadelerini kullandılar...
Gerek sesiyle, gerek kendine has yorumlarıyla ve gerek sahnedeki duruşuyla kısa zamanda gönülleri fetheden Yonca Karasaç'ı tebrik ediyorum...
Nokta...

**

Macide Restoran'da Yonca Karasaç farkı

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar İbrahim İpbüker - Mesaj Gönder

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Anket Alanya Belediye Başkanlığı anketi - Alanya'nın nabzını tutuyoruz! Siz kime oy verirdiniz?
Tüm anketler
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber