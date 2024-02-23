Alanya trafiğinde gelinen son nokta

**
ALANYA'NIN her geçen gün biraz daha büyüyen sorunlarının başında olan trafik sorunu insanların cinnet geçirmesine neden olmaya başladı...
Özellikle taksi şoförleri bu sorunla boğuşmaya devam ederken, kendileri de yaptıkları bazı hatalarla sorunun büyümesine katkı sağlıyorlar...
Alanya'da motosiklet kullanımı hayli fazla olduğu için ve motosiklet sürücüleri kurallara uymadıkları için sorunun büyümesine katkı sağlıyorlar...
Bunlar yetmezmiş gibi bir de adına "Bin bin" denilen araçlar çıktı...
Sağınızdan, solunuzdan, önünüzden, arkanızdan her yerden mantar gibi çıkabiliyorlar...
Hatta önünüze bile düşebiliyorlar...
Ezip geçmemek mümkün değil...
Hemen, bugün, derhal acil çözümler üretilmeli...
Nokta...
**
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.