Alanya trafiğinde gelinen son nokta

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ALANYA'NIN her geçen gün biraz daha büyüyen sorunlarının başında olan trafik sorunu insanların cinnet geçirmesine neden olmaya başladı...

Özellikle taksi şoförleri bu sorunla boğuşmaya devam ederken, kendileri de yaptıkları bazı hatalarla sorunun büyümesine katkı sağlıyorlar...

Alanya'da motosiklet kullanımı hayli fazla olduğu için ve motosiklet sürücüleri kurallara uymadıkları için sorunun büyümesine katkı sağlıyorlar...

Bunlar yetmezmiş gibi bir de adına "Bin bin" denilen araçlar çıktı...

Sağınızdan, solunuzdan, önünüzden, arkanızdan her yerden mantar gibi çıkabiliyorlar...

Hatta önünüze bile düşebiliyorlar...

Ezip geçmemek mümkün değil...

Hemen, bugün, derhal acil çözümler üretilmeli...

Nokta...

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