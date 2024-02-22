Termal sular ve fizik tedavi

İçinde bulunduğumuz bu mevsimde termal sular yani kaplıcalar bir çoğumuzun tercihi haline gelmiştir. Gelişmekte olan toplumlarda yaşlıların yaşam kalitesini korumak, kısıtlılık oranlarını düşürmek ve yaşlılıkta belirginleşen sağlık sorunlarıyla başa çıkmak önemli bir gereklilik haline gelmiştir. Kaplıca tedavisinin de çok eski zamanlardan beri romatizmal ağrılara iyi geldiğine tüm dünyada inanılmaktadır.

Kaplıcalar mineralli ve termal sular, tedavi amaçlı kullanılmasıyla gelişen geleneksel ve "yaşlı" bir tedavi yöntemidir. Günümüzde kaplıcalar tedavi edici, koruyucu ve rehabilitasyon amaçlı kullanılmaktadır. Kaplıca tedavisi uygulanan suların doğal kaynaktan gelen termal mineral sular olması gerekir ve su sıcaklığı en az 20 derece ve mineral içeriği de 1 gr/litre olmalıdır. Tercih edilen ortalama ısı 34 derecedir. Diğer yandan, kaplıcada gerçekleştirilen tedavi, geçerli yöntemlere katkı sağlayabilir ve nihayet yaşlılıkta sık karşılaşılan durumlar ve hastalıklarda kaplıca kürü alternatif ve tamamlayıcı bir tedavi yöntemi olarak ön görülebilir.

En Sık Hangi Hastalıklarda Kullanılır?

- Kas problemleri

- Kireçlenme

- Fibromiyalji

- Ankilozan spondilit (alevlenme dönemi hariç)

- Romatizma

- Bel-Boyun Ağrısı



Yaşlılıkla birlikte olan birçok kronik rahatsızlıkta, örneğin hipertansiyon, koroner kalp hastalığı, şeker hastalığı, kronik akciğer hastalığı gibi durumlarda kaplıca kürlerinin olumlu etkileri kanıtlanmıştır. Tabii ki ileri yaşlarda yani, 75 yaş ve üzeri durumlarda kaplıca tedavisi bir uyum tedavisi olduğu için, bu kişiler bazen bu uyumda zorlanabilirler. Yaşlılar çabuk etkilenebilir, kemikleri çabuk kırılabilir durumdadır. Onlara 40 derecenin üzerindeki sıcaklığın uygulanmaması gerekir.

Kaplıcalar Kimlere Uygun Değil?

- Enfeksiyon varsa

- Hastalıkların alevlenme dönemlerinde,

- Ateşli hastalıklarda,

- Kanama ile seyreden hastalıklarda.

- Organ yetersizliklerinde (örneğin kalp, böbrek, karaciğer gibi organların yetersizliklerinde),

- Aktif tümör varlığında,

- Aktif ülser olgularında.

KAPLICA TEDAVİSİ İLE BİRLİKTE FİZİK TEDAVİ UYGULANABİLİR Mİ?

Kaplıca merkezlerinde fizik tedavi uygulamaları hem yurt dışında hem de yurt içinde yapılmaktadır. Kaplıca suyu ile kas ve eklem yapılan egzersize daha iyi cevap vermekte ve özellikle rehabilitasyonda çok iyi sonuçlar alınmaktadır. Egzersiz, traksiyon gibi diğer tüm fizik tedavi alanları kaplıca tedavisi ile birlikte uygulanır. Uygulamada hastanın kontrolü ve programın hastanın durumu göz önüne alınarak planlanması çok önemlidir.

KİREÇLENMELERDE KAPLICANIN YERİ NEDİR?

Kireçlenme, romatizmal hastalıklar arasında en sık görülenlerdir. Bu nedenle kaplıca tedavisi görenlerin çoğunluğunu bu hastalar oluşturur. Kireçlenmeli hastalarda tedavi, banyo kürleri, lokal veya genel çamur uygulamaları şeklinde yapılabilir. Bu amaçla kullanılan su ve çamurların sıcaklık etkileri yanı sıra bileşimlerinde bulunan organik ve inorganik maddelerin etkileri de önemli rol oynar. Banyo tedavisinde, özellikle derin etkili çamur uygulamalarında deri altında 1.7 derece ve genel vücut sıcaklığında ortalama 0-6 derece artış görülebilir. Sıcaklık kan dolaşımını, özellikle derinin kapiller ve lenf dolaşımını uyarır. Kireçlenmenin oluşum mekanizmasında rol oynayan faktörlerin etkisi ile kıkırdak, streslere karşı direncini yitirmektedir. Bileşiminde kükürt bulunan mineralli sular ve çamurlarla yapılan uygulamalarda, kükürdün deri ve içme kürlerinde sindirim sistemi yolu ile organizmaya girdiği ve kıkırdak yıkımını belli ölçülerde önlediği, dolayısıyla kireçlenmenin ilerleyişini azalttığı görülmüştür.