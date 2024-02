Alanya’da Şahin’in kurduğu müthiş dengeler

ÖNCEKİ gün açıklanan Alanya Belediye Meclisi Üyeliği listelerinin yankıları devam ediyor…

Listeler önemliydi ve merakla bekleniyordu…

İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin’in listesi, misal…

“Alanya’yı birleştiren liste” olarak herkesin içine sindi…

Herkes tarafından kabul gördü…

Alanya’nın her bölgesinden, her kesiminden önemli ve alanlarında başarılı isimler var…

Doğu ve batı dengesi çok iyi kurulmuş…

Merkez ve kırsal uyumu var…

İtiraz eden, “Şu isim olmamış” diyen bir tek kişiyi görmedim, duymadım iki günden beri…

Eski Konaklı Belediye Başkanı ve 2019 yerel seçimlerinde Millet İttifakı Belediye Başkanı Abdullah Sönmez’in başını çektiği listenin ilk sıralarında sürükleyici isimler var…

Ali Kamburoğlu…

Serdar Sönmez…

Velittin Yenialp…

Nazmi Yüksel…

Ali Uğur…

Garip Uçak…

Ali Sönmez…

Fatma Taşpınar…

Necati Topal…

Alper Kan…

Sıralama çok iyi, bütün isimler yerlerine “cuk” diye oturmuş…

Kontenjan adayları da öyle…

İlk sırada kurt politikacı Cafer Uyar var…

Cafer Uyar, 2014 yılında yapılan yerel seçimi Adem Murat Yücel’in kazanmasında önemli rol oynayan ekibin başını çeken isim…

İkinci sırada Avukat Murat Can var…

Murat Can, Mahmutlar’da belediye başkanlığı yapmış bir isim…

Listenin 6’ncı sırasında yer alan Garip Uçak da Mahmutlar’dan…

Mahmutlar’daki seçmenler, sandık başına gittikleri zaman hem Garip Uçak, hem de Murat Can için gözlerini kırpmadan evet mührünü basarlar mı?...

Bana göre basarlar…

Buna benzer akıllıca hesap edilmiş dengeler var listede…

Artıları ve eksileri bir kenara koyacak olursak, “Eksi” diyebileceğimiz tek bir nokta bile yok…

Son tahlilde, Mehmet Şahin hazırladığı liste ile tüm Alanya’yı kucaklamış…

Bunun karşılığını sandıkta elbette alacaktır…

Almalıdır da zaten…

Diğer adayların listelerini de tahlil edeceğiz…

Bizi izlemeye devam edin…

Nokta…