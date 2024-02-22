Gıbrıs-Alanya Türkçesi

Bilader, Amat Emminiz sizin uçun bi boy booşuyoru, yer kenesi gibi çalışıyoru. Esgiden beri "Gıbrıslılar Alanyalı" dellerdi. Onun uçun Gıbrıs Türkçesi'ni buldum, bereyi okudum. Gıbrıs laflarıla Alanya lafları ayni biribirine benzeyoru. Hindi size engi lafları yazıveriyom. Bizdeki de ya aynisi, ya da bi gıymıg deeşii. Bi okun baalım.
GIBRIS TÜRKÇESİ İSDAMBUL TÜRKÇESİ
Garyola Yatak
Avlu Bahçe
Buncaçcık Minicik
Böğün Bugün
Böğüce Bu gece
Belesbit Bisiklet
Birceğez Bir tane
Babuç/Babıç Pabuç
Büllük Erkek cinsel organı
Darı Mısır
Daşşak Taşak/Testis
Ekşi Limon
Fanella Fanila
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.