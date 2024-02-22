Gıbrıs-Alanya Türkçesi

Bilader, Amat Emminiz sizin uçun bi boy booşuyoru, yer kenesi gibi çalışıyoru. Esgiden beri "Gıbrıslılar Alanyalı" dellerdi. Onun uçun Gıbrıs Türkçesi'ni buldum, bereyi okudum. Gıbrıs laflarıla Alanya lafları ayni biribirine benzeyoru. Hindi size engi lafları yazıveriyom. Bizdeki de ya aynisi, ya da bi gıymıg deeşii. Bi okun baalım.

GIBRIS TÜRKÇESİ İSDAMBUL TÜRKÇESİ

Garyola Yatak

Avlu Bahçe

Buncaçcık Minicik

Böğün Bugün

Böğüce Bu gece

Belesbit Bisiklet

Birceğez Bir tane

Babuç/Babıç Pabuç

Büllük Erkek cinsel organı

Darı Mısır

Daşşak Taşak/Testis

Ekşi Limon

Fanella Fanila