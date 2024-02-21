Gadiri'nin dişleri galeyli tas gibi olmuş

Taa eveli bi boy yazdııdım, Obalı Avgada Gıralı Gadiri Uysal, Hasbaccalı Diş Dogduru Zeki Tuulu'ya diş yabdırıyoru deyi. Gadiri, bana av guşlarımdan Legleg Hüseen'ile habar eleddi. "Amat Emmime deever, dişimi dagdırdım. Gari aazımın içi galeyli tas gibi oldu. Milled dişimi görsün deyi bi boy gülüyom. Hasbaccalı Diş Dogduru Zeki Tuulu'ya teşeggür eddiimi yazıversin. Zeki dogdur ööle gözel diş yabdı ki, ana dişim gibi oldu. Maşallah, maşallah, nazar deemez işallah" demiş. Gadiri'ye engirden "Dişin hayırlı uğurlu olsun" deyom. Gadiri diş çog mühüm bişey. Yalınız dişini gullanıkana dıggad et. Payam, koz, buynuz yeecem deyi dişi de gırma bakaan. Her şey gibi diş de fiyedlendi.
Gadiri, Legleg Hüseen'ile bi habar taa göndermiş. "Amat Emmime deever, avgada işine tam gaz devam ediyom. Ağalara, paşalara, beylere, emegci gardeşlerime avgada ilazım olursa beni araversinler. Çaala da çıkasoldu. Çaala ilazım olan da beni arasın. Zavadanag eledirim" demiş. Bi de seçime gatılıcag adaylara başarı dilemiş. "Amat Emmim başarı dileemi de yazıversin" demiş.
Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.
Taa eveli bi boy yazdııdım, Obalı Avgada Gıralı Gadiri Uysal, Hasbaccalı Diş Dogduru Zeki Tuulu'ya diş yabdırıyoru deyi. Gadiri, bana av guşlarımdan Legleg Hüseen'ile habar eleddi. "Amat Emmime deever, dişimi dagdırdım. Gari aazımın içi galeyli tas gibi oldu. Milled dişimi görsün deyi bi boy gülüyom. Hasbaccalı Diş Dogduru Zeki Tuulu'ya teşeggür eddiimi yazıversin. Zeki dogdur ööle gözel diş yabdı ki, ana dişim gibi oldu. Maşallah, maşallah, nazar deemez işallah" demiş. Gadiri'ye engirden "Dişin hayırlı uğurlu olsun" deyom. Gadiri diş çog mühüm bişey. Yalınız dişini gullanıkana dıggad et. Payam, koz, buynuz yeecem deyi dişi de gırma bakaan. Her şey gibi diş de fiyedlendi.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.