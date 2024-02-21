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YEREL seçimler öncesinde siyasi partilerin Alanya Belediye Meclis Üyeliği listeleri dün itibarıyla Alanya İlçe Seçim Kurulu'na teslim edildi...

Bana göre çok fazla sürpriz yaşanmadı...



HÜSEYİN GÜNEY'İN PARTİSİ



Cumhur İttifakı listesinden başlayalım...

En önemli sürprizi bu listede gördüm...

Hüseyin Güney...

Alanya'da yaklaşık 7 yıl Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İlçe Başkanlığı yapmış, bir dönem Alanya siyasetine damga vurmuş bir isim...

Listeye MHP kontenjanından girmiş...

Adem Murat Yücel, siyaseti bilen, akıllı bir insan...

Hüseyin Güney'in bu memlekette hatırı sayılır bir karşılığı var...

Böyle bir ismi yanına çekerek önemli bir hamle yapmış...



AK PARTİ DEĞİRMEN GİBİ



AK Parti açısından bakacak olursak şöyle diyebiliriz...

Mustafa Berberoğlu, uzun yıllar ilçe başkanı olarak görev yaptı ve bir kenara çekilmek durumunda kaldı...

Hüseyin Güney, uzun yıllar ilçe başkanlığı yaptıktan sonra bir kenara çekilmek durumunda kalmıştı...

Siyasete geri dönüşü MHP ile oldu...

Mustafa Toklu, yaklaşık 7 yıl ilçe başkanlığı görevini yaptı. Şimdilerde O da bir kenara çekilmiş durumda...

AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı, ilçe başkanı değirmeni gibi maşallah...

Öğütüyor da öğütüyor...

Bu anlamda AK Parti ile ilgili yorumu sizlere bırakıyorum...

Cumhur İttifakı listesinde Hüseyin Güney'in dışında Alaattin Işık, Ali Şahin, Alper Birer Abdullah Öztürk, İbrahim Görgülü gibi isimler dikkat çekiyor...



CHP'DE EMİNOĞLU FAKTÖRÜ



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) listesinin ilk sırasında yer alan Utku Hasan Eminoğlu, başarılı ve önemli bir isim...

Öğretmen olan dedesi Hasan Eminoğlu'nun ismini taşıyan torun Hasan Eminoğlu, başarılı bir avukat...

Dedesi Hasan Eminoğlu da CHP için canla başla çalışmış, emek vermiş zamanında...

Avukat Hasan Eminoğlu'nun da seçildikten sonra hem Alanya'ya hem de partisine önemli hizmetler yapacağından kuşkum yok...

Geride kalan 5 yılda Alanya Belediye Meclisi'nin en faal üyelerinden birisi olan Nazmi Zavlak'ın yeri 6. sıra olmamalıydı...

Daha üst sıralarda yer almayı sonuna kadar hak etmişti...

Keza 7. sıradaki kadın aday Halime Dim Ceylan da daha üstlerde yer bulabilmeliydi...



İYİ PARTİ BEKLENDİĞİ GİBİ



Gelelim İYİ Parti listesine...

İlk sırada Abdullah Sönmez'in olması bekleniyordu ve beklenen de oldu...

Ali Kamburoğlu, Velittin Yenialp, Nazmi Yüksel gibi isimler de beklendiği gibi üst sıralarda yer bulmuşlar...

İYİ Parti listesinde de 9. sırada yer alan kadın aday Fatma Taşpınar'ın daha üst sıralara yazılmasını beklerdim...

Seçime iddialı girecek partilerin listelerinde kadın adaylar ne yazık ki yine umduklarını bulamamışlar...

Son tahlilde 1 Nisan sabahı yepyeni bir meclis oluşacak...

Yeni yüzler, yeni isimler Alanya Belediye Meclisi'ni oluşturacaklar...

1 Nisan'da oluşacak Alanya Belediye Meclisi'nde kadın üye sayısı ise 5 ya da 6'yı geçmeyecek gibi görünüyor...

Yapacak bir şey yok...

Elleri öpülesice büyüklerimiz böyle uygun görmüşler...

Nokta...