Atlanta Otel öğrenci yurduna dönüşüyor

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ATLANTA Otel...

Alanya'nın Kargıcak bölgesinde turizm sektöründe uzun yıllar hizmet vermiş, denize sıfır bir otel...

Daha doğrusu otel binası...

Bir süreden beri turizm sektöründe hizmet vermiyor çünkü...

Bu binanın el değiştirdiği, yani satıldığı söyleniyor...

Kimin satın aldığı konusunda da bilgi var ama şimdilik bende kalsın...

Satın alan kişi binayı hibe etmiş...

Ve bina öğrenci yurduna dönüştürülecekmiş...

Bu binada barınacak öğrenciler kimler olacaksa artık, çok kıskandım doğrusu...

Alanya'nın denize sıfır ender binalarından birisi...

Manzarası müthiş, doyumsuz, eşsiz...

Balkona çıkıyorsunuz, deniz ayağınızın altında...

Alana da satana da hayırlı olsun...

Bu memleketin öğrenci yurtlarına çok ihtiyacı var...

Yeni bir yurda daha kavuşacak Alanya'ya hayırlı olsun...

Olayla ilgili çok ilginç dedikodular da var aslında ama şimdilik dillendirmeyelim, "Dedikodu" boyutunda kalsın...

Alanya'da bu tür dedikodular çok dönüyor...

Hangisi doğru, hangisi yanlış ben de bilemiyorum...

Nokta...