ALTSO'nun kadın girişimcileri

**

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası ( ALTSO), Eray Erdem başkanlığında gayet iyi gidiyor...

Bu iyilerin arasında kadın girişimcilerimiz de var...

Ayşe Uysal başkanlığındaki Kadın Girişimciler Kurulu oldukça faal...

Sık sık bir araya gelerek kendilerine yol haritası çiziyorlar...

Geçtiğimiz günlerde yine toplandılar...

Toplantıyla ilgili ALTSO'nun sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı ve şu ifadelere yer verildi...

"ALTSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanımız Ayşe Uysal başkanlığında, Kadın Girişimciler Kurulu üyelerimiz odamız ev sahipliğinde bir araya geldiler...

Toplantıda Kadın Girişimciler Kurulu’nun çalışma sistemine yönelik bilgiler verilip, önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmalar ve çalışma grupları ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu...

Toplantının Alanya'mıza ve kadın girişimcilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ederiz"...

Kadınlarımızın hem siyaset hem de iş dünyasında daha fazla yer almaları gerektiğini savunan bir gazeteci olarak ALTSO Kadın Girişimciler Kurulu üyelerini yürekten kutluyorum...

Ve başarılarının devamını diliyorum...

Nokta...