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ALANYA sahnelerinin sevilen hanımefendi sanatçılarından Gülüş Meçhuli'nin yeni klibi yayınlandı...
Güzel sesi ve farklı yorumlarıyla büyük beğeni kazanan Gülüş Meçhuli, yeni klibinde 'Karadır Kaşların' isimli türküyü yorumladı...
Youtube kanalında dönmeye başlayan klip, dinleyenler tarafından oldukça beğenilirken, Gülüş Meçhuli ilgi gösteren herkese teşekkür etti...
Sevenlerini Youtube kanalına abone olmaya davet eden Meçhuli, "Bütün kliplerime Youtube kanalımdan ulaşabiirsiniz, önümüzdeki günlerde yeni klipler de gelecek" ifadelerini kullandı...
Gülüş Meçhuli'yi dinlemenizi şiddetle tavsiye ederim...
Gerçekten çok güzel ve çok farklı bir ses...
Nokta...
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.