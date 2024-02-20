Bekir Akış'ın közleme gölevizi

Bilader, esgi Bazarcılar Odası İreyisi, Hacımemedlili Bekir Akış'ın düggeninin öönden çog geçerim. Bilisiniz adliyenin ald yakasında manav düggeni var. Düggen mübareg manav düggeni deel sanki ıramedli Tellal Niyazi Dayı'nın düggeni gibi bi olmayan yog. Turşu, guru fasille, guru nohud, gabag, zebze, meyva, begmez, bal, fısdıg, velasıl kelam ne ararsan var. Öndüün bi bagdım, düggenin öönde kömür pufurur. "Napan endööle ay Bekir İreyis?" dedim. "Tenikenin içine ataş yagdım. Odun kömürlensin de göleviz közleecen" dedi. Neyise "Golay gelsin" dedim, bi işim varıdı acil, geddim. 3-4 gün soona gene ayni yerde Bekir İreyis kömür pufurur. "Amat Emmi moturu isdob ed de enginin dadına bi bag. Geçen yemedin, içime baddı" dedi. Gari gene göleviz közleyoru. Patati közler gibi közlemiş. Eline buçaa aldı, gölevizin gabıını soydu. Üsdüne zeytinyaa dögdü, ilimon sıgdı, ıcıg da acı büber çiledi. Yedim, çog gözel olmuş. Bi yaşıma taa girdim. Benim bildiim gölevizin kemigli davar etiile gözel yemee olur. Engile heç yemediidim. Çog gözel oluyoru, bi de siz denen engile. Bakın yeni bişey ööreddim size. Amat Emminizin de gıymatını bilin.

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.