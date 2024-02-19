Ufag tefeg ekim dikim yapalım

Cümörtesi günü de yazdım, "Bu sene gış zor geçiceg, millette para yog" deyorlar. Dün mesarifi gısmag uçun, ekim dikim işine ehemmiyed verdiimi yazdıdım. Erol Gaya'ala Musdafa Garagöz'den deeşig deeşig toomlar, fidanlar aldım. Marul çeşidlerinden egdim. Yedigule, gıvırcıg, dürülen marul, hepisi var. Gerdeme toomu, turp toomu, maydunuz toomunu egdim. Roka toomunu egdim. Elimize bi sineg sıçar da, bir iki kilo balıg alırız, yanda roka eyi geder deyi, üç evleg ekiverdim. Magsad bazar mesarifini azaldmag. Emme sümüglen, böcü börtü müsade ederse olur enginler. Ööle demen bilader, sümüglen marulu yalaaverir. Yamırlar bolardımııdı sümüglen kakılır galır. Engi sümüglen, cavır memleketi Fıransa'dakı lokantalarda en fiyetli yemeemiş. Fıransız cavırları, tonula para verirler, sümüglen yerlerimiş. Benim baccaya gelseler de, hepisini bi toplasalar, Fıransa'nın yarısının gannını doyurur. O gadar çog sümüglen var. Bi de yeşil gurd olur, o da kökenin yapraglarını yalaaverir. Kökeni bildiin gabış eder. Emme yapıcag bişey yog. Ufag tefeg bişeyler ekereg, mesarifi ıcıg gısaam deyom. Siz de engile yapın. Gışın para suyunu çekiverise, eyi, kötü otula, purçula gannımızı doyururuz.

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.