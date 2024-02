CHP'de meclis kavgası

**

YEREL seçimler öncesinde Osman Özçelik gibi güçlü bir ismi aday göstererek oldukça iddialı bir konumda olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Teşkilatı'nda sular bir türlü durulmadı...

CHP ALANYA MECLİS LİSTESİ

CHP'nin Alanya Belediye Meclisi'nin ilk 7 sırası muhtemelen şu isimlerden oluşacak...

1-Hasan Emiroğlu, 2-Hasan Can Kamburoğlu, 3-Sadık Dizdaroğlu, 4-Mahmut Köse, 5-Ahmet Top, 6-Nazmi Zavlak, 7-Halime Dim Ceylan...

Listeyi beğenenler de var, tepki gösterenler de...

Listenin 11'inci sırasında yer aldığı için Pınar Vural'ın istifa ettiği öne sürüldü...

Yine Yönetim Kurulu Üyesi Necati Vural'ın da listeden haberi olmadığı için istifa ettiği öne sürüldü...

Partinin emektar isimlerinden olan Ömer Zavlak da dün düzenlediği basın toplantısı ile yıllardır büyük emek verdiği partisinden istifa ettiğini resmen açıkladı...

CHP, sadece Alanya'da değil, genel merkez de dahil, ülkenin her yerinde böyle bir parti...

Her fırsatta söylerim...

"CHP, kendi içinde verdiği mücadeleyi, emeği, iktidar partisine karşı verse, o enerjiyi iktidar partisine karşı harcasa bugün çok daha iyi konumda olur...

Her seçim öncesinde parti içinde bu tür olaylar yaşanır...

Bu anlamda Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Özçelik'in, ilçe teşkilatı yöneticileri ile birlikte süreci çok iyi yönetmesi gerekiyor...

Küskünlerin, istifa edenlerin sayısı arttıkça Osman Özçelik'in eli zayıflar...

İyi bir CHP'li olduğunu bildiğim birisiyle konuştum dün...

Alanya Belediye Meclisi Üyesi listesine işaret ederek şu eleştiriyi yaptı...

"Abi, baksana ilk üç ismin soyadı oğlu diye bitiyor"...

Ben bu konuda yorum yapmak istemiyorum ama çok sayıda partilinin bakış açısı bu şekilde...

En başta da dediğim gibi, Osman Özçelik'i aday göstererek elini güçlendiren ve iddialı konuma gelen CHP, kendi içinde barışı bir an önce sağlamalı...

Küskünlerin, istifa edenlerin gönülleri bir an önce alınmalı...

Osman Özçelik, akıllı, ılımlı ve mütevazi bir insan...

Seçilme şansı olan iddialı bir aday olarak bunun altından kalkacağını düşünüyorum...

Şunu da söyleyeyim...

CHP'den istifa edenler, küsenler, kırılanlar, gidip başka partinin adayına asla oy vermezler...

CHP'de böyle bir kültür de var...

Ancak her şeye rağmen birlik, beraberlik seçimler öncesinde çok önemli...

CHP Alanya İlçe Teşkilatı bu görüntüyü vermeli ki, seçmenin de güvenini kazansın....

Nokta...