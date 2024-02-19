Başkan Yücel'in Macera Park keyfi

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ALANYA Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, Macera Park’ta vatandaşlarla buluştu

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Yücel, Kızılalan Mevkii’nde hayata geçirdiği Macera Park’ta vatandaşlarla sohbet ederken, çocuklara da hediyeler dağıttı...

Ürettiği ve hayata geçirdiği projelerle herkesin gönlünü kazanan ve 3. Dönem Alanya Belediye Başkanlığı için Cumhur İttifakı’nın ortak adayı olan Başkan Yücel’e vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi...

Hafta sonunda ailecek vakit geçirebilecekleri, eğlence, huzur ve doğanın bir arada olduğu Macera Park’ın Alanya için çok önemli ve kıymetli olduğunu söyleyen vatandaşlar Başkan Yücel’e hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiler...

Evet, Macera Park gerçekten Alanya'da büyük bir boşluğu doldurdu...

Başta çocuklar olmak üzere Macera Park'a giden vatandaşlar büyük keyif alıyorlar...

Adem Başkan'a bir teşekkür daha edelim...

Nokta...

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