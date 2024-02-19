Gökhan Sipahioğlu yeni yaşına girdi

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ALANYA'NIN başarılı isimlerinden olan İç Mimar Gökhan Sipahioğlu, geçtiğimiz günlerde yeni yaşına adım attı...

Ailesi ile birlikte küçük bir kutlamayla yeni yaşına adım atan Gökhan Sipahioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı...

"Sevginin gününde sevdiklerimle yeni bir yaşa daha adım attım, sevgiyle kalın"...

Cumhuriyet Halk Partisi'nde yıllardan beri aktif siyasetin içinde yer alan Gökhan Sipahioğlu, bir dönem Alanya Belediye Meclisi Üyesi olarak da görev yaptı...

CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Özçelik'e tam destek veren Sipahioğlu, gittiği her ortamda Özçelik'i anlatarak oy istemeye de devam ediyor...

Osman Özçelik açıklanmadan önce, muhtemel adaylar arasında Gökhan Sipahioğlu'nun da ismi geçiyordu...

Bu sefer olmadı belki ancak, bir dahaki sefere olmaması için hiç bir neden yok...

Alanya'nın genç ve başarılı siyasetçilerinden Gökhan Sipahioğlu'nun yeni yaşını kutluyorum...

Mutluluk, başarı ve sağlıklı yıllar diliyorum...

Nokta...

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