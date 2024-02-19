Karakız Gülo tam bir Alanya aşığı

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ASLEN Konyalı olan Karakız lakaplı Gülo Kaplan Akbaba, tam bir Alanya aşığı...
Konya'da ikamet eden ancak Alanya'da da evi olan Gülo Kaplan Akbaba, bulduğu her fırsatta kendini Alanya'ya atıyor...
Alanya'yı çok sevdiğini ifade eden Gülo Kaplan Akbaba, "Ben tam bir Alanya aşığıyım, bu memleketi çok ama çok seviyorm" ifadelerini kullandı...
Alanya'da eğlence mekanlarının da yakından tanıdığı bir isim olan Gülo Kaplan Akbaba, "Alkol kullanmıyorum ama eğlenmeyi seviyorum, Alanya geceleri çok keyifli, sanatçı dostlarıma da selamlarını iletiyorum" dedi...
Nokta...
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.