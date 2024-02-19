Karakız Gülo tam bir Alanya aşığı

**

ASLEN Konyalı olan Karakız lakaplı Gülo Kaplan Akbaba, tam bir Alanya aşığı...

Konya'da ikamet eden ancak Alanya'da da evi olan Gülo Kaplan Akbaba, bulduğu her fırsatta kendini Alanya'ya atıyor...

Alanya'yı çok sevdiğini ifade eden Gülo Kaplan Akbaba, "Ben tam bir Alanya aşığıyım, bu memleketi çok ama çok seviyorm" ifadelerini kullandı...

Alanya'da eğlence mekanlarının da yakından tanıdığı bir isim olan Gülo Kaplan Akbaba, "Alkol kullanmıyorum ama eğlenmeyi seviyorum, Alanya geceleri çok keyifli, sanatçı dostlarıma da selamlarını iletiyorum" dedi...

Nokta...

**