Tatlı krizim tuttu!

Tatlı denince ilk akla gelen kadın bireyler de olsa, son zamanlarda erkeklerden de sıklıkla duyar olduk. Peki bu tatlı krizinin sebebi nedir? Öncelikle oluşan tatlı krizinin sebebini incelemekle işe başlanmalı. Sürekli tekrarlayan tatlı krizi diyabet, vitamin-mineral yetersizliği, bağırsak paraziti gibi pek çok fizyolojik sebebe bağlı olabilir. Bu durumda uzman bir hekimden yardım almak en doğrusu olacaktır. Diğer bir yandan ise tatlı krizi duygusal açlıktan kaynaklanabilir. Kendimizi özellikle mutsuz ya da mutlu hissettiğimizde, ani duygu değişimi yaşadığımızda tatlı yerken buluyorsak sebebi duygusal yeme bozukluğu olabilir. Bunu gidermek için ise odak noktamızı değiştirip kendimize bazı meşgaleler edinmekte fayda var.

Eğer herhangi bir sağlık problemi olmayan dönemsel tatlı krizleri için neler yapabiliriz?

1) Güne mutlaka kahvaltı ile başlanmalıdır. Gün boyu kan şekerimizdeki dalgalanmaları düzenlemek açlık-tokluk düzenini sağlamak için kahvaltı çok önemlidir. Bu nedenle her gün uyandıktan sonra ilk 30-40 dakika içerisinde dengeli bir kahvaltı mutlaka yapılmalıdır. Bu sayede günün ilerleyen saatlerinde tatlı krizi oluşması riski azalacaktır.

2) 2-3 saatte bir ara öğün yapılmalıdır. Uzayan öğün aralarına mutlaka ara öğün eklenmeli böylece kan şekeri dengesi sağlanacağı için tatlı krizleri azalacaktır.

3) Susuzluk açlığı da beraberinde getirmektedir. Çoğu zamanda birbirine karıştırılmaktadır. Günde 2-2,5 litre su içmeye özen gösterilmelidir.

4) Tatlı krizlerinde yüksek kaloriden kaçınmak için en iyi tercih meyvelerdir. Özellikle çilek, muz gibi meyveler tatlı krizleri için başvurulacak en sağlıklı tercihlerdendir.

5) Taze meyveler kadar kuru meyvelerde tatlı krizlerinin yardımcılarındandır. Üstelik şeker oranları daha fazla olduğu için tatlı krizine karşı da daha etkim olabilirler. Ara öğünlerde

yenilecek 2 adet kuru incir, hurma ve ya 3-4 adet kuru kayısı, erik 1 porsiyon meyve yerine tüketilebilecek alternatiflerdendir.

6) Tarçın besinlerin hem tadını arttırmada hem de tatlı ihtiyacını bastırmada oldukça başarılı bir baharattır. Kan şekerini dengelemekte ki etkinliği pek çok araştırmada görülmüştür. Çayımıza

ekleyeceğimiz bir çubuk tarçın hiç kalori almadan tatlı ihtiyacımızı bastırmaya yardımcı olur.

7) Tatlı krizlerinde akla ilk gelen ürün çikolata! Fakat tüketim miktarını düşürmek ve kan şekerini ani yükseltmesini engellemek için çikolatayı meyveyle birlikte tüketmek daha doğru

olabilir. Çikolatayı eritip çilek, muz, kivi, portakal gibi meyve dilimlerini batırdığınızda ortaya mükemmel lezzetler çıkmaktadır. Yanında sütlü bir kahve ile birlikte mükemmel bir ara öğün

olabilir.

8) Çikolatayı tek başına tercih etmek yerine, fındık, badem draje şeklinde tüketmek kan şekeri dengesini sağlamakta çok daha başarılı olacaktır.

9) Bir veya bir kaç tane taze meyvenin süt ile blenderize edilmesiyle oluşan milkshakeler tatlı krizlerini gidermede hem göze, hem damağa hem de sağlığa hitap eden güzel bir seçenek

olaraktır.

10) Şekersiz tatlandırıcılı sakızlar özellikle psikolojik kaynaklı tatlı krizlerine karşı etkili olabilir. Böylece hem ağzımızda tatlı bir tat hem de farklı bir odak noktası kazanmış oluruz.

11) İlla tatlı yenilecekse de küçük porsiyonlar halinde sütlü tatlı tercih edilmelidir. Üzerine tarçın, ceviz, fındık gibi eklemeler doygunluğu arttırır ve kan şekerinin ani yükselmesini kısmen de

olsa engeller.

Bu 11 maddeyi uygulamamız oldukça önemli. Tatlı krizlerinin sıklaşması durumunda obezite, diyabet gibi kronik rahatsızlıkların gelişme riski artmaktadır. Bel çevresinde yağlanma, selülit görüntüsünün artması gibi fiziksel etkileri de bulunan fazla şeker tüketimini kontrol altında tutmak bizim elimizde. Sağlıklı günler dilerim.