Tederigli başa kar yaamaz

Bilader orteerde para eyice gıtaldı deyorlar. Herkez "Bu gış zor geçiceg. Milledde para yog" deyoru. Ben de hööle bi düşündüm, nahıl tederigli olmam ilazım deyi. Bi bagdım, Cuma bazarında düzdüüm zerzevata biseel para gediyoru. Enginlerin çoo da ot. Maruldur, gerdemedir, turpdur, dere otudur, maydunuzdur, biseel para gediveriyoru. Öndüün engi saydıglarımın toomunu, fidanını satan Sedireli Erol Gaya'nın yanını buldum. Erol Gaya Zirad Mühendisi. Iramedli Besim Tokuc'un evinin addakasında "Efor Tarım" deyi düggeni var. Erol'un toomu, fidanı çog gözel olur. Bi de Alanya'da Halg Partisi'nin garşısındakı Sedire'nin esgi belediye ireyislerinden Musdafa'la Memed Garagöz biladerlerin 'Garagöz Tarım' düggeninde çog gözel fidan, çog gözel toom olur. Enginlerin düggeninden ne zaman fidan aldıısam, zebzeyi toplamaala baş edemedim. Bilader ööle demen, bazı düggenlerin fidanları, toomları üsemesine oluyoru. Gısır çıkıyoru. Fidanı ekiyorsun, guruveriyoru. Kimi fidan da böyüyoru, zıravıd gibi oluyoru emme lekin zebze vermeeyoru. Engile fidanın sırf süsüne bakıcagsın. O gadar emeg yoolemen oluyoru. Bilader, böön gene ziradcılar, fidan, toom derkene bana ayırıverdigleri yeri doldurdug, daşırdıg. Engi işe Bazarörtesi günü devam ediceez.

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.