Corendon Alanyaspor ve yerel seçimler

Hafta sonu Fenerbahçe - Alanyaspor maçı oynandı. Türkiye'de ve dünyada milyonlarca insan Alanyaspor'u konuştu. Bütün Alanya bir araya gelse, Alanya ismini aynı anda milyonlarca insana hiçbir para gücü ile konuşturamazdı. Alanyaspor'un ne kadar büyük bir velinimet ve Alanya için gurur ve iftihar kaynağı olduğunu bilmem kaçıncı kez yaşamış olduk.

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Peki Alanya halkı ve yönetenler Alanyaspor'umuzun Alanya için yaptığı bu bedava katkının karşılığında neler yapıyor. Alanyaspor'un Süper Lig'de uzun yıllar daha oynaması için kimlerin bir kaygısı veya bir çabası var? Alanyaspor geçtiğimiz günlerde tarihinde ikinci kez transfer yasağı ile karşılaştı. Merak ediyorum bu konuda kulübün, başkanın kapısını çalan, "Biz de yardımcı olalım" diyen kaç kişi oldu?

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Önümüzde yerel seçimler var. Seçimi kazanma potansiyeli olan adaylar ne kadar Alanyasporlu? Seçim bildirgelerinde Alanyaspor'la ilgili hangi projeler var? Acaba adaylar başkan oldukları zaman ayda bir kez bile olsa Alanyaspor'u ziyaret edecekler mi? Maçlardan sonra soyunma odasına inip, takımla kenetlenip galibiyet pozları verecekler mi? Ya da Büyükşehir Belediyesi'nin yapmadığı Alanyaspor Mahmutlar Tesisleri'ni "Ben Alanyalıyım. Alanyaspor için bu tesisleri yaparım" diyebilecekler mi? Örneğin "Önemli bir maçı kazanırsanız 1 milyon TL ben de prim vereceğim" diyecekler mi?

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Ya da Alanyaspor'un deplasman konaklamaları, uçak gidereri vs. "Bu sezon Belediye Başkanı olarak ben üsteniyorum" diyebilecekler mi? Ya da hafta içi bir gün aklına gelip, yönetimden habersiz "Alanyaspor'un antrenmanı saat kaçta, oraya gidip bir idman izleyeyim. Hocaya, takıma, yönetime bir moral vereyim" diyecek mi? Belediyeden ruhsat vs. isteyen bir müteahhide "Kardeşim senden ricam var. Alanyaspor'umuz zor durumda, götür bir yardım da oraya yap. Bağış makbuzunu al, verginden de düşersin" diyecek mi?

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Türkiye Süper Ligi'nde en uzun süre oynayan ve oynamaya devam eden tek ilçe takımı Alanyaspor. Tüm adaylar bilsin ki, Alanya halkının Alanyaspor'la ilgili Belediye Başkan Adaylarından beklentileri bunlar. Seçim ziyaretlerinde Alanyaspor'dan bahsetmeyen adaylar, Alanya'dan bahsetmiyor demektir. Çünkü Alanya'nın en büyük markası, hangi ligde oynarsa oynasın Alanyaspor'dur. Alanya'nın en büyük markasına konuşmalarında yer vermeyen başkan adayı olabilir mi? Alanyaspor'un dertleri ile dertlenmeyen bir Belediye Başkanı, Alanya'nın sorunları ile de dertlenmiyor demektir. Bana göre Alanyaspor'un beklentierine cevap veremeyecek kişiler başkan adayı dahi olmamalıdır. Alanyaspor'u düşünmeyen, planlarında ona yer vermeyen Belediye Başkan Adayı büyük düşünmüyor demektir. Alanya'yı da layıkı ile yönetemez.

ADANA DEMİRSPOR MAÇI

Gelelim güncel durumumuza... Fenerbahçe'den deplasmanda 1 puan alan Alanyaspor hem çok önemli 1 puan kazanmıştır, hem de özgüvenli hale gelmiştir. Pazar günü saat 13.30'da kendi evimizde çok önemli bir Adana Demirspor maçı oynayacağız. Bu maç rakibimiz için de çok önemli. Çünkü Adana Demirspor, bu maçı kaybettiği takdirde düşme potasına bir adım daha yaklaşacak. Alanyaspor kazandığı zaman ise kendini bir tık daha yukarıya atacak. Demirspor son haftalarda maç kazanamıyor olsa da, kadrosu büyük ölçüde değişime uğrasa da çok önemli oyuncuları kadrolarına dahil ettiler. Onlar da çıkış için bu maça 90 dakika asılacaklar. Alanya'da yaşayan futbolseverler Fenerbahçe deplasmanından iyi oyun ve puanla dönen Alanyaspor'u tribünleri doldurarak bu maçta yalnız bırakmamalıdır. Coşkulu bir tribün desteği takımımızın işini kolaylaştıracaktır. Herkes bu pazar kahvaltısını yaptıktan sonra Oba Stadyumu'na akın etmeli ve takımına destek vermelidir. Alanya bir araya gelirse başaramayacağı iş yoktur.