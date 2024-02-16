Tarihte Alanya Belediye Başkanları ve seçimler (2)

31 MART 2024 Yerel Seçimleri arifesindeki Alanya'da ilk Belediye Başkanlığı seçimi 1901 yılında yani bundan tam 123 yıl önce yapılmıştı. O devirde halkın seçtiği meclis üyeleri arasından seçilen ilk Alanya Belediye Başkanı da Ahmet Asım Bey olmuştur. Ahmet Asım Bey'den başlayarak 1942 yılına kadar Alanya Belediye Başkanlarını dün sizlerle paylaşmıştım. Alanya tarihinde seçim yarışları, eski belediye başkanları ve unutulmayan öykülerine dün kaldığımız yerden devam ediyoruz.



AVRUPA'DA TAHSİL GÖRMÜŞ İLK BAŞKANIMIZ

Merhum Mithat Görgün, Avrupa'da tahsil görmüş ilk Alanya Belediye Başkanı'ydı. Tahsil için İsviçre'ye gitmiş ve tahsilini orada tamamlamıştır.



1960 İHTİLALİNİN BAŞKANI KAYMAKAMDI

İsmet Hilmi Balcı, 1960 ihtilali sırasında hem Alanya Kaymakamı, hem de belediye başkanıydı. Alanya'yı festivallerle tanıştıran ilk belediye başkanıdır. Balcı, ilk Alanya Muz Festivali'ni düzenleyen isimdir. Alanya Belediye Başkanlığı'ndan sonra milletvekilliği yapan ilk isim olarak da bilinir. Reşadiye Kaymakamı iken Tokat'tan Bağımsız Milletvekili seçilmiştir. 1969 seçimlerinde, milletvekilliği kesinleşen ilk isim olmuştur.



MERHUM YAHYA BARCIN SAZ ÜSTADIYDI

Alanya eski belediye başkanlarından olan merhum Yahya Barcın, çok güzel saz çalardı. Ayrıca eski Alanya'da sahraya çıkma yani pikniğe gitme geleneğini başlatan belediye başkanıdır.



HUKUKÇU BAŞKAN İZZET AZAKOĞLU

Merhum İzzet Azakoğlu hukuk okumuş ve avukat olmuştur. Ancak avukatlığı döneminde Alanya'da sadece üç dava almıştır ve bu davaların üçünü de kazanmıştır. Bu davalara ücretsiz katılmış, hiç para almamıştır. Belediye başkanlığının yanısıra hukukçu yönüyle ilgili hep bu davalar anlatılır.



UZUN AHMET CENGİZ AYDOĞAN'A NE DEDİ?

1989 yılında Alanya Belediye Başkanı seçilen Cengiz Aydoğan'ı, Alanya'da 'Uzun Ahmet' lakabıyla tanınan merhum Şakirzade Ahmet Gücüoğlu ziyarete gider. Beraber bir hatıra fotoğrafı çektirirler. Uzun Ahmet, Cengiz Aydoğan'a bu ziyarette, "Başkan bu fotoğrafı iyi sakla, çünkü bu memlekette 56 sene belediye başkanlığı yapmış bir aileden gelmekteyim" der. Uzun Ahmet şöyle izah eder: "Dedem Ahmet Asım 4 yıl. Ninemin dayısı ve kayınpederim olan Ahmet Talat Efendi 22 yıl. Talat Efendi'nin oğlu Mithat Görgün 9 yıl. Halamın oğlu ve aynı zamanda eniştem olan İzzet Azakoğlu 10 yıl. Babamın halasının oğlunun kızı Hatice'nin eşi Şükrü Ulusoy 8 yıl. Halamın oğlu Şevket Tokuş 2 yıl. Gördüğün gibi şu anda (1989 yılında) 88 yıllık Alanya Belediyesi tarihinin 56 yılında benim sülalem var."

Bu ilginç anektodla biz de Alanya belediye tarihine bir not düşmüş olduk.



ŞİKAYET EDİLEN BAŞKANLA TAVLA OYNAYAN VALİ

Kendisine şikayet edilen Alanya Belediye Başkanı'nı tebrik edip, kendisiyle bir de tavla oynayıp, giden Vali kimdi? 1930-1950 yılları arasında Şakirzade Hüseyin Hikmet Efendi devamlı olarak reis vekili olarak görevlendirilir. Reis vekili olduğu bir dönemde Mola Kavşağı'ndan yukarıya uzanan yayla yolunun açılması, genişletilmesi çalışmaları esnasında 'Kendi mahallesinin yollarını yaptırıyor' diye dönemin Antalya Valisi Fuat Batura'ya şikayet edilir. Vali Alanya'ya gelir, gerekli denetim ve incelemeleri yapar. Yolun açılmasının ve genişletilmesinin zaruri olduğunu görür. Hüseyin Hikmet Bey'i tebrik eder, kendisiyle bir de tavla oynayarak Alanya'dan ayrılır.



KURBANLIĞA KAMU BAHÇESİNDE OT YEDİRMEDİ

Alanya eski belediye başkanlarından merhum Eşref Kahvecioğlu, 1974-1980 yılları arasında görev yapmıştır. Kahvecioğlu, belediyedeki mesaisi bittikten sonra her gün yürüyerek Hükümet Caddesi'ndeki Sağlamlar'ın dükkanına sohbet için otururdu. Derdi, sıkıntısı olan kişiler dertlerini, sıkıntılarını orada rahatça anlatabilirlerdi. Sakin, beyefendi bir kişiliği vardı. Onun özellikle kamu malını kullanmadaki titizliği hep anlatılır. Bir Kurban Bayramı arifesinde aldığı kurbanlığın, o dönemlerde belediyenin karşısında olan Elektrik İdaresi Bürosu'nun önüne bağlandığını görür. Duruma hemen müdahele eder ve "Şimdi bu hayvan kamunun yerinden ot yiyecek. Bu haram olur. Bunu buradan hemen götürelim" der.



BAŞKAN OLMADAN ÖNCE TÜM AVRUPA'YI GEZDİ

Merhum Müstakbel Dim, 1984-1989 yılları arasında Alanya Belediye Başkanlığı yapmıştır. Dim, belediye başkanlığı öncesinde Avrupa seyahatine çıkmış, Avrupa şehirlerini görmüştü. Her vesile ile Avrupa'da gördüklerini anlatan bir belediye başkanıydı. Ve hep Avrupa'daki çağdaş şehircilik anlayışını Alanya'ya taşımak için çalıştı.



KISA SÜRE GÖREV YAPAN BAŞKANLAR

27 Mayıs 1960 darbesi sonrasında Yarbay Tahsin Gürler, Jandarma Komutanı Fehmi Güler, Kaymakam İsmet Hilmi Balcı, Kaymakam Cevat Beşe, Kaymakam Nihat Bor, Mustafa Şahiner ve Albay Sıtkı Ulu atama ile kısa süreli Alanya Belediye Başkanlığı görevlerinde bulunmuşlardır. 1999 yılında Cengiz Aydoğan'ın milletvekili seçilmesi sonrasında ise Belediye Meclis Üyelerinin seçimi ile Mustafa Bekar Alanya Belediye Başkanlığı'na getirilmiştir.

Biz bu araştırmamızda, hayatta olan belediye başkanlarımızla ilgili anıları, anektodları ileride anlatmayı uygun gördük. Evet, biz bu araştırmamızda Alanya Belediyesi tarihine bir ayna tutmaya çalıştık. İnsanlarıyla, anılarıyla bu kenti anlamaya, öğrenmeye çalışanlara bir nebze faydamız olsun istedik. 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri öncesi tüm Alanya Belediye Başkan Adayları, meclis üyesi ve muhtar adaylarına başarılar dilerim. (BİTTİ)