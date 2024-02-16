Bende eşşeg şansı var

Bilader Allah gazadan beladan gorusun hepiciimizi. Bazı adamın işi rasgetmeeverdimidi, bildiin mavılaayor adam vallahı. Bahdı gara bedevinin çölde kutub ayısına deggelişi gibi. Öndüün de bana ta öle oldu. Yöşüle çıgdım evden, yaamır merdemeni ısladmış. Ay arkadaş, gonduranın ögcesi bi gaydı, çotumun üsdüne yıkıldım yere. Allah'dan bi gören olmadı. Evin ööne zibidilerden biri bi kese gomuş. İçinde biseel boş bira şişesi var. Belli, gece mecciglenmişler, şişeleri de guytu deyi ora govermişler. Götüreen çöp bidonuna atıvereen dedim. Kütedeneg kesele barabar elimdeki evin anaddırı da düşmesin mi? Çöp bidonu da lög gibi bişey vallahı. En böyüglerinden. Çöpcüler yenice içini boşaldmışlar emme, içine bi bagdım, ileş gibi. Benim anaddır kütedenek çöp bidonunun içindee çamıra saplanmış, ışılar orda. Golumu bi sokdum çöp bidonunun içine, yetişiceg gibi deel bilader. Eee, anaddırı da almam ilazım geliyoru. Deelise eve giremeceen. Avrad da baccada, onda da anaddır yog. Höle saama soluma bi bagdım biri var mı deyi. Niyetim, çöp bidonunu ıcıg eeverib, anaddırı gapmaadı. Ay argadaş kafamı içeri dooru bi verdidim, busug busug kokar. Bildiin gusasoldum. Tam o sırada çöp bidonunun tekerleri yörüvermedi mi! Çöp bidonunu kafaya geçirdik, yere yıkıldıg bilader. Anaddırı aldım emme çöp bidonunun içinde de aanadıg gözelce. Migrob gapıb da hasda olmasam bari.
Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.
Bilader Allah gazadan beladan gorusun hepiciimizi. Bazı adamın işi rasgetmeeverdimidi, bildiin mavılaayor adam vallahı. Bahdı gara bedevinin çölde kutub ayısına deggelişi gibi. Öndüün de bana ta öle oldu. Yöşüle çıgdım evden, yaamır merdemeni ısladmış. Ay arkadaş, gonduranın ögcesi bi gaydı, çotumun üsdüne yıkıldım yere. Allah'dan bi gören olmadı. Evin ööne zibidilerden biri bi kese gomuş. İçinde biseel boş bira şişesi var. Belli, gece mecciglenmişler, şişeleri de guytu deyi ora govermişler. Götüreen çöp bidonuna atıvereen dedim. Kütedeneg kesele barabar elimdeki evin anaddırı da düşmesin mi? Çöp bidonu da lög gibi bişey vallahı. En böyüglerinden. Çöpcüler yenice içini boşaldmışlar emme, içine bi bagdım, ileş gibi. Benim anaddır kütedenek çöp bidonunun içindee çamıra saplanmış, ışılar orda. Golumu bi sokdum çöp bidonunun içine, yetişiceg gibi deel bilader. Eee, anaddırı da almam ilazım geliyoru. Deelise eve giremeceen. Avrad da baccada, onda da anaddır yog. Höle saama soluma bi bagdım biri var mı deyi. Niyetim, çöp bidonunu ıcıg eeverib, anaddırı gapmaadı. Ay argadaş kafamı içeri dooru bi verdidim, busug busug kokar. Bildiin gusasoldum. Tam o sırada çöp bidonunun tekerleri yörüvermedi mi! Çöp bidonunu kafaya geçirdik, yere yıkıldıg bilader. Anaddırı aldım emme çöp bidonunun içinde de aanadıg gözelce. Migrob gapıb da hasda olmasam bari.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.