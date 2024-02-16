Alanya Belediyesi personeli şanslı

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YAKLAŞIK 20 yıldır Alanya'da Belediye Başkanlığı yapan Adem Murat Yücel, belediye personeli ile her zaman barşık bir başkan oldu...

10 yıllık Kestel ve 10 yıllık Alanya Belediye Başkanlığı döneminde personeli tarafından en az şikayet edilen belediye başkanları arasında ilk sıralarda yer alır...

Ufak tefek sürtüşmeler elbette olmuştur ama iki elin parmak sayısını geçmez...

Personelini düşünen, personelinin haklarına saygı gösteren ve o hakları sonuna kadar veren bir belediye başkanı olabilmek çok önemli...

Bu memlekette personelinin maaşını vermeyen, personeline sürekli mobbing uygulayan ne belediye başkanları gördüm...

Adem Murat Yücel, asla böyle bir belediye başkanı olmadı...

Olsaydı bu memlekette 20 yıl belediye başkanı olarak tutunamazdı...

Başkan Yücel, son tahlilde personeline bir iyilik daha yaptı...

Personel maaşlarına yüzde 82 oranında zam geldi...

En düşük maaş 25 bin lira civarında oldu...

Bana göre çok iyi bir rakam...

Yücel, personele gönderdiği mesajda bu zammı duyururken de şu ifadeleri kullandı...

"Kıymetli mesai arkadaşlarım...

Düzenlemiş olduğumuz yeni maaş oranlarımıza %82 oranında artış yaptık...

Yeni maaşlarınızın hayırlı olmasını diliyor, değerli aileleriniz ile güzel günlerde harcamanızı temenni ediyorum...

Enflasyon farkını gözeterek maddi zarar görmemeniz adına 6'ncı ayda yeniden düzenleme gerçekleştireceğiz...

İyi çalışmalar dilerim"...

Evet, 6'ncı ayda personel maaşlarına yeni bir zam daha yapılacak...

Emekçinin, işçinin yanında olan, alın terine saygı gösteren Adem Başkan'ı kutluyorum...

Alanya halkı karşısında ne kadar güler yüzlü olduysa, emrinde olan personeli karşısında da o kadar güler yüzlü oldu...

Hak edene hak ettiği gibi davranmasını da bildi...

Belediyecilik bir ekip işidir...

Ekip ruhudur...

İşte bu ruhun hizmetlere yansıması da huzurlu bir ortamda hizmet üretmekten geçer...

Alanya Belediyesi'nde bu huzur fazlasıyla var...

Nokta...