Çiftçilerimize geçmiş olsun

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ALANYA'DA etkili olan şiddetli yağmur ve dolu yağışı ile fırtına, Konaklı, Elikesik ve Toslak bölgelerindeki ekili ürünlere ve seralara zarar verdi...

Öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi iletelim...

Yerel seçimler öncesinde meydana gelen bu olaya siyasetçiler duyarsız kalmadı...

CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Özçelik, Zafer Partisi Alanya Belediye Başkanı Dr. Tahsin Biner, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı bölgeye giderek incelemelerde bulundular...

Başkan Tavlı, yaptığı açıklamada “Dolu ve fırtına sebebiyle tarım arazileri zarar gören çiftçilerimizi ziyaret edip geçmiş olsun dileklerimizi ilettik... Üreticilerimizin zararlarının ivedi bir şekilde giderilmesi için hasar tespit çalışmaları ilgili kurumlarımız tarafından yapılmaktadır" dedi...

Bu zararlar bir an önce telafi edilir umarım...

Çiftçimizin hali zaten ortada...

Fazla söze gerek yok...

Nokta...