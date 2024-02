Murat Can da Şahin tarafında

**

İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin'e Alanya'nın her bölgesinden destek yağmaya devam ediyor...

Bir destek de dün Mahmutlar Mahallesi'nden geldi...

Mahmutlar'ın eski Belediye Başkanı Avukat Murat Can, Mehmet Şahin'in yanında olduğunu açıkladı...

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şahin, "İYİ Parti İlçe Başkanımız Hilmi Er, ilçe teşkilatımız ve ekip arkadaşlarımız ile birlikte Mahmutlar Mahallemizde yol arkadaşlarımız ile kahvaltılı istişare toplantısında bir araya geldik...

Alanya’mızın çözüm bekleyen sorunları ve çözüm yolları ile ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak, sohbet ettik...

Çıktığımız hizmet yolunda bizimle yol yürümek üzere aramıza katılan Avukat Murat Can ve tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ederim" ifadelerini kullandı...

Görünen o ki, önümüzdeki süreçte de bu destekler artarak devam edecek...

Ve çok heyecanlı bir yarış olacak...

Nokta...