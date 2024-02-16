Hacıeyüpoğlu'na doğum günü sürprizi

**

ÇOK sevgili dostum ve ağabeyim Ufuk Hacıeyüpoğlu'nun kızı Ecem Hacıeyüpoğlu, ATASEM'in müdürü...

Sevgili kardeşimiz Ecem'e geçtiğimiz günlerde doğum günü sürprizi yapıldı...

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ecem Hacıeyüpoğlu şu ifadeleri kullandı...

"Mesaimizi sevgiyle paylaştığımız kıymetli ATASEM öğretmenlerimize erken doğum günü sürprizi için çok çok teşekkür ederim...

Sayenizde gün mükemmelleşti...

Her zaman dediğimiz gibi "Biz kocaman bir aileyiz...

Sizleri çok seviyorum güzel ailem"...

Bunlar insanın içini ısıtan güzel hareketler...

Mutlu yıllar Sevgili Ecem...

Nokta...