Hacıeyüpoğlu'na doğum günü sürprizi

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ÇOK sevgili dostum ve ağabeyim Ufuk Hacıeyüpoğlu'nun kızı Ecem Hacıeyüpoğlu, ATASEM'in müdürü...
Sevgili kardeşimiz Ecem'e geçtiğimiz günlerde doğum günü sürprizi yapıldı...
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ecem Hacıeyüpoğlu şu ifadeleri kullandı...
"Mesaimizi sevgiyle paylaştığımız kıymetli ATASEM öğretmenlerimize erken doğum günü sürprizi için çok çok teşekkür ederim...
Sayenizde gün mükemmelleşti...
Her zaman dediğimiz gibi "Biz kocaman bir aileyiz...
Sizleri çok seviyorum güzel ailem"...
Bunlar insanın içini ısıtan güzel hareketler...
Mutlu yıllar Sevgili Ecem...
Nokta...
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.