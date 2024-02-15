Faizsiz evlilik kredisine başvurular başladı

Sevgili Yeni Alanya okurları, 11 Şubat 2024 Pazar günü Resmi Gazete’de “Aile ve Gençlik Fonu Yönetmeliği” yayımlandı. Bu Yönetmeliğin amacı da “aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimleri ile girişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması, yönetilmesi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması için Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan ve kamu tüzel kişiliğini haiz Aile ve Gençlik Fonunun çalışma usul ve esasları, Fonun kaynakları ve giderleri ile Fondan yapılacak kaynak aktarımlarına ilişkin hususları belirlemektir.” şeklinde belirlenmiştir. Yapılan bu düzenleme çerçevesinde gençlerimize bazı mali destek sağlanması planlanmaktadır. Bu mali desteklerden biri de yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi verilmesi ile ilgili destektir.

Gençlerimizin gerek faizsiz evlilik kredisine gerekse projeleri için mali destek alabilmeleri için ise “Aile ve Gençlik Fonu’na” başvurularını yapmaları gerekiyor. İlk etapta büyük bir felaket yaşayan Adıyaman, Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’daki gençlerimizin başvuruları alınacaktır. Söz konusu fona yeterli kaynak sağladığında ise uygulama ülkemizde yaşayan tüm gençleri kapsayacak şekilde genişletilmesi devletimiz tarafından planlanmaktadır.

Aile ve Gençlik Fonu’na yeterli kaynağın sağlanabileceği ve bölgemizde yaşayan geçlerimizin de en kısa sürede bu evlilik kredisinden yararlanabileceğini düşünerek, söz konusu faizsiz evlilik kredisi ile ilgi bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Faizsiz evlilik kredisi tutarı şimdilik toplam 150.000 TL olacak. Söz konusu bu kredi miktarı her yıl artacak.

Faizsiz evlilik kredisinin vadesi 48 ay vadeli olup, 2 yılı geri ödemesiz olacak.

Faizsiz evlilik kredisinden yararlanmak isteyen gençlerin başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında yani 30 yaşından gün almamış olacak.

Faizsiz evlilik kredisinden yararlanmak isteyen genç çiftlerin, aylık gelir toplamının brüt iki (2) asgari ücret tutarını aşmaması gerekiyor. Şuan için brüt asgari ücret tutarı ise 20.002,5 TL’dir. Yani, genç çiftlerin aylık gelir toplam (20.002,5 x 2) = 40.001 TL ‘yi geçmemesi gerekiyor.

Faizsiz evlilik kredisinden yararlanmak isteyen genç çiftlerin, başvuru tarihi itibarıyla resmi nikah gününe en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olması gerekiyor.

Faizsiz evlilik kredisinden yararlanmak isteyen genç çiftlerin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanmak ve evlilik sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden de yararlanmayı taahhüt etmesi gerekiyor.

Faizsiz evlilik kredisi başvuruları öncelik deprem bölgesi genç çiftlerimize verildiği için bugün itibariyle “aile.gov.tr” üzerinden e- Devlet aracılığıyla alınacaktır.