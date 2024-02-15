Egsig düzmesi de zorlaşdı

Öndüün avrad evde oturtmadı, "İlle ged de şeerden evin eksiini gediini al gel" dedi. Bi lisde yazmış bilader, tingedene düşmüşüm görünsüre. 33 dene galem var. "Ulan avrad, beere mi göçücen? Nabıcaan bu gadar eksii? Buna para mı yeter, can mı dayanır?" dedim. Çıırınır gari, "Aşamıla televzoonun garşısına oturduunda aazın heç durmaza! Hemene, avrad armıt getir, avrad elma getir, avrad çay bişir, avrad tosd ed dersin. O mecciglendiglerin gövden mi yaayoru!" deyi. Bilader, avrad çenesi zor olur, benim avradın çenesini dınlaacama, gedeem alaam gelem ucuz yollularından dedim. Iramedli ninemin lafı geldi aglıma, ninem "Gazan da ye, özen de ye, ırafda sıçan dolması var, uzan da ye" der, ardından da "Avrad duz dediinde, gıçın cız deeceg" deridi. Yani, ninem "Dutumlu ol, 5 guruşun olsa bi daşın altına basdır, gün gelir ilazım olur" demeg isderidi. Esgiden bi düggene girer, ne ilazımısa alır, çıkardıg. Hindi ööle deel. Gari ilkin hayılaca bi düggan dolaşdım. Fiyetlere bagdım. Hangı eksiin fiyeti hangırda yön, teg teg kayıda yazdım. Soona gene o düggenlere birer sefir taa geddim, egsii gedii tamamladım.

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.