Demokrasi Yoksunu Arap Ülkeleri

Cennet gibi bir coğrafya üzerindeyiz.

Bu bizim en büyük şansımız.

Ancak resmi dilleri Arapça olan, uygarlıktan nasibini almamış, demokrasi yoksunu aşağıda adları yazılı 25 komşu ülke de en büyük şansızlığımız.

Elleri kolları, akılları fikirleri ülkemiz üzerinde…

Ve tabii ülkemizi yönetenlerin de (!) akılları fikirleri o ülkelerin üzerinde… Dillerinde bu ülkeler, akıllarında ve fikirlerinde şeriat…

01.Bahreyn

02.Birleşik Arap Emirlikleri

03.Cezayir

04.Cibuti

05.Çad

06.Etiyopya

07.Fas

08.Filistin

09.Irak

10.Katar

11.Komorlar

12.Kuveyt

13.Libya

14.Lübnan

15.Mısır

16.Moritanya

17.Batı Sahra

18.Suudi Arabistan

19.Somali

20.Sudan

21.Suriye

22.Tunus

23.Umman

24.Ürdün

25.Yemen



Bu ülkelerin hemen hepsi kadınlar için açık cezaevi ya da yarı açık cezaevi durumunda…

Çünkü bu ülkelerin hiçbirinde demokrasi ve insan hakları yok.

Yine bu ülkelerin pek çoğunda kadınlar, yanında erkek olmadan dışarı çık(a)maz ve araba kullanamaz.

Bu ülkelerin hiçbirine çok daha uzun bir süre laik sistem yerleşemez ve egemen olamaz.

Ve tarihsel koşullar ve özel konumları gereği şeriat yönetiminden çok daha uzun süre kurtulmaları mümkün değildir.

Avrupa ve Dünya piyasalarında satılan, diğer ülkelerin ürünleriyle rekabet edebilecek bir tek markaları dahi yoktur.

Laik yönetim sistemi olmadığı için çağdaş eğitim sistemi de; bilim, laboratuvarlar, araştırmalar, kültür çalışmaları, resim, heykel, müzik ve diğer sanatsal faaliyetlerin hiçbiri yoktur.

Hiçbirinde serbest muhalefet yoktur.

Hiçbirinde özgür basın yoktur.

Sporda, sanatta, resimde, müzikte, bilimde, araştırma geliştirme çalışmalarında, şiir, roman ve edebiyatta yoklardır,

Uygar dünyanın bunlardan öğreneceği tek bir şey yoktur, olamaz da…

Dünya üzerindeki 57 İslam ülkesinde üniversite sayısı 500'ü geçmezken (ki çoğunun dünya gerçeklerinden haberi yoktur.) ABD'de 5700'ün üzerinde araştırma yapan üniversite vardır.

Hemen hemen hepsinde kan gözyaşı, rüşvet, adam kayırma, liyakatsiz yöneticiler, iç çatışma ya da savaş vardır.

Halkı Müslüman olan ve Arapça konuşan Yemen halkı, yine Müslüman olan ve Arapça konuşan Arabistan, Mısır ve Ürdün tarafından yıllardır acımasızca bombalanıyor. Milyonlarca Yemenli sefaletin içinde, açlığın ve koleranın pençesinde inim inim inliyor, ölüyorlar.

Bu ülkelerin yöneticilerinin hepsi Türk'ten, Türkiye Cumhuriyeti Devrimlerinden ve Türkiye'de kadın haklarının çok gelişmiş olmasından, dolayı Atatürk'ten nefret ederler...

Türk halkı çok uzun zamandan bu yana emperyalist bir projenin amaçları gereği, Araplaştırılmak isteniyor...

Felaket başa gelmeden, güzel Türkiye'mize, Cumhuriyeti’mize, demokrasimize, güzel Türkçemize, Laik devlet yönetim sistemimize ve Atatürk’ümüzün bizlere bahşettiği Türkiye Cumhuriyeti değerlerine sahip çıkmak zorundayız.

Üç kupona kurulmadı bu ülke…