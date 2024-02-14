Vücudun çarkları eklemler

Nasıl bir saatin akrep ve yelkovanı içindeki çarklar sayesinde hareket ediyorsa, vücudumuzun çarkları da eklemlerdir. Saatin doğruyu göstermesi için büyüklü küçüklü her bir çarkın aynı anda farklı görevleri yerine getirmesi gerektiği gibi, vücudumuzda da bir hareketi başarmak için büyüklü küçüklü eklemlerin sinerji ile çalışması gerekmektedir. Vücut biyomekaniğimizin temel direklerinden birisi de hareket edebilme kabiliyetimizdir. Kaslar hareketi sağlar, kemikler ise destek oluşturur. Her hareket ile birlikte eklemlerimiz hareket eder. Eklemlerimiz ve onların üzerindeki kıkırdak doku hareketli bir hayatın olmazsa olmazlarıdır. Hayatımızın sonuna kadar eklem yüzeylerinin yıpranmadan çalışır durumda olmaları gerekmektedir.

Erken çocukluk dönemlerinde eklemler ve kıkırdaklar her dönemde olduğundan 2 kat daha fazla önemlidir. Çünkü bu dönemler hem çok aktif olunan, hem de sağlıklı alt yapı için büyümenin devam ettiği bir evredir. Bu nedenle oluşacak hasarlanmaların derecelerine göre kıkırdakta etkilenme olur. Oluşacak küçük hasarlanmalar yani büyüme kıkırdağını etkilemeyenlerin kötü sonuçları yoktur. Bu durumda vücut tarafından hiç olmamış gibi onarım başlar ve tamamlanır. Bu dönemde büyüme ve gelişme için proteinden zengin beslenme sağlıklı kıkırdaklar ve eklemler için son derece önemlidir. Aşırı yüklenmeler eklem yapısına hasar verebilir. Uzak durmak gerekir.

Ergenlik dönemi, büyümeyle birlikte artmış ağırlık, artmış aktivite ve akut travmaya daha açık hale gelinmiş bir dönemdir. Bu dönemdeki etkilenmeler daha çok akut yaralanma ve nadiren de olsa eklemi ilgilendiren iltihaplanmalardır. Eğer eklemin içini ilgilendiren bir kırık meydana gelmişse kalıcı hareket kısıtlılığına da sebep olabilir. Zorlayıcı sporlar elbette travma olasılığı daha yüksek olanlardır. Bu dönemde de her dönemde olduğu gibi ideal kilo aralığında olmak önemlidir. Tüm vücut gibi sigara, uyuşturucu madde ve alkol kullanımı kıkırdakları etkileyen bir durumdur.

İlerleyen yıllarda yaşlanma ile birlikte kişiden kişiye değişmekle beraber, bedensel aktivite ağrısız veya ağrılı olabilir. Her organın yaşlanma süreleri farklıdır. Kıkırdak ve eklemlerin etkilenme boyutları, genetik miras, yıllar içinde biriktirilmiş kilolar ve aktivite dereceleri ile belirlenir.

Elbette ailenizde romatizmal kökenli bir hastalık, kronik metabolik hastalık varsa bu size birçok organınız için olduğu kadar eklemleriniz için de kötü bir mirastır ama kader değildir. Bu yaşlarda bilinenin aksine çivi çiviyi sökmemekte yani aşınmış eklemlerde aşırı aktivite zararlı olmaktadır. Bu aktivitenin ölçüsüne yine vücudunuzun sesi karar verecektir yani ağrı başladığında yapılan hareketi bırakmak en güzel zamanlayıcı kriterdir. Tabii ki bu yaşlarda en önemli ve kontrol edilmesi gereken, etkilenmenin ilerlemesini durduracak başrol oyuncusu geçmiş kilolardır. Elbette yıllar içinde aşınmış, kıkırdakları değişik nedenlerle etkilenmiş eklemlerimizi onların üzerinden yüklerini alarak rahatlatabilir ve koruyabiliriz.

NE ZAMAN DİKKAT ETMELİYİZ?

Belli bir süre oturduktan sonra ilk adımlarınız ağrılı ise ve birkaç adımdan sonra normal yürüyüş ritminizi yakalayabiliyorsanız, istirahatte ağrılarınız varsa, dinlenmekle bile geçmeyen ve ağrı kesici alma ihtiyacı hissediyorsanız bir uzmana başvurmanız gereklidir. Eklem ve kıkırdaklar sınırlı tamir kapasitesi olan, etkilenmiş bölgelerin seviyesine göre kendini onarım yeteneği olan dokulardır. Tam kat etkilenmelerde kıkırdağın onarımını dışarıdan uyarmak yani müdahale etmek gerekir, o durumda bile oluşan kıkırdak asla orijinalinin seviyesine ve dayanıklılığına ulaşamayacaktır. Bu tariflerle asla umutsuz kara bir tablo çizmek istemeyiz. Amacımız her problemde olduğu gibi oluşabilecek olumsuzlukları oluşmadan önlemek için bilgilendirmektir. Eklemler ve kıkırdaklar için de bu, eklem üzerindeki yükü yani aşırı kiloları oluşmadan önlemekle mümkündür. Elbette tek koruyucu önlem değildir. Yumuşak tabanlı ayakkabılar, kıkırdak onarıcı destekler ve en önemlisi doğru egzersiz ile kaslarınızın kuvvetlendirilerek ekleme binen yükü azaltmaktır. Çünkü kaslar zayıf olursa bütün yük ekleme biner ve zaten hasarlı olan eklem yüzeyi daha kötü bir duruma gelir.