Avrad olmasa halım harab

Bilader hindi gaybeti, muraylanmasın deyi yüzüne demem emme avrad olmasa haggatan işim maldanda currug olur benim. Sabaala yöşüle gakar, çorbayı ocaa gor, egmee düggenden alır gelir, topa yumurtayı bişirir, beni galdırır. Esgiden tokucag heç elinden düşmezidi. Hindi çamaşır makineleri çıgdı da ıcıg gün yüzü gördü. Şalvarı geyiverir, baccada çalışır. Hem beni eeler, hem naadar iş varısa sıçırar. Bizim yaşlara geldigden soona avradın gıymatı taa fazla anlaşılıyoru.

Dün çarşıda bi abbabın yanna ooradım. Bi bagdım keloolanın mırıı gırıg. Üsdünde bi gömleg var, çurfalıg kayıdı gibi. "Noldu bilader? Köpeg mi daladı" dedidim, dökülüverdi.

"Ne köpee ay Amat. Evde avrad yog kaç gündür. Bildiin kogdum. Dün aşamııla bi pilav yapaan dedim, çencereyi yagdım. Gömlegleri bulamadım, hemene ayni gömlee geyerin. Bulaşıglık doldu, galdı. Dolabdan bardag alıcaan derken, boyum kısa geldi, dolabın kapaanı gırdım. Kapag da kafama düşdü. Avradı aradım 'Ulan garı, gel gari' dedim. Dörd gözüle avrad beglerin" dedi.

İşdööle bilader. Bu yaşdan soona avrad olmasa halımız harab. Allah yogluglarını gösdermesin. Bi de çenesi olmasa böbeg gibi olucag emme naabıcan. Böön 14 Şubad Sevgililer Günü. Aşamıla bi çiçeg yabdırıb, bi de hediye alıb erkenden evi bulucam.

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.