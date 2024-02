Alanya'da listeler merakla bekleniyor

**

ALANYA Belediye Başkanı Adayları, belediye meclisi üyesi aday listelerini en geç 20 Şubat'ta vermek zorundalar...

Şunun şurasında 6 günlük bir süre kaldı...

İstisnasız her aday için meclis listesinde kimlerin olduğu çok ama çok önemli...

Adem Murat Yücel'in zaferiyle sonuçlanan 2014 yerel seçimlerini hatırlayalım...

Başkan Yücel, o dönemde kapanan belde belediye başkanlarının çoğunu listeye yazarak yanına çekmeyi başarmıştı...

Güçlü rakibi AK Parti Adayı Hasan Sipahioğlu karşısında seçimi kazanmasının önemli etkenlerinden birisi de bu olmuştu...

Yücel, ikinci döneminde de iyi bir liste yaptı ve Millet İttifakı Adayı Abdullah Sönmez karşısında ipi bir kere daha göğüsledi...

2019 yılında yapılan o seçimlerde Abdullah Sönmez'in kaybetmesinin önemli etkenlerinden birisi de meclis listesinde dengeyi yeterince sağlayamamış olmasıydı...

İyi hatırlıyorum, seçim öncesinde Sönmez'in meclis listesi çok eleştirilmişti...

Önümüzdeki seçimlerde meclis listesini olşturma anlamında Cumhur İttifakı Adayı Adem Murat Yücel'in çok sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum...

Bu konularda nerden baksanız 20 yıllık tecrübeye sahip...

Gözler İYİ Parti Adayı Mehmet Şahin ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adayı Osman Özçelik'in üzerinde...

Her iki adayın listesi de merakla bekleniyor...

Mehmet Şahin'in listesinde iki isim garanti gibi görünüyor...

Birisi Bakkallar Odası Başkanlığı görevinden istifa eden Velittin Yenialp...

Diğeri de "Siyaset hayatıma Mehmet Şahin'in yanında devam edeceğim" diyerek, AK Parti Meclis Üyeliği görevinden istifa eden Ahmet Dayanç...

Bana göre her iki isim de Alanya için faydalı olur...

Osman Özçelik'in listesinde, Alanya'nın genç ve başarılı siyasetçisi, CHP Alanya Belediye Meclisi Üyesi Nazmi Zavlak'ın ilk sıralarda yer almasına kesin gözüyle bakılıyor...

Olması da lazım zaten...

CHP bu anlamda zor bir parti...

Osman Özçelik'e "İlle de şu isimler olacak" diyerek baskı yapmaları muhtemel...

Özçelik'in, başarılı olması için bu baskılara direnmesi ve dengeyi sağlaması lazım...

CHP, Alanya'da yerel seçimlere oldukça iddialı hazırlanıyor...

Osman Özçelik, çıkarabilecekleri en doğru aday...

Ancak bu iş sadece Osman Özçelik ile bitmiyor...

Dediğim gibi liste çok önemli...

Hatırlatayım istedim...

Nokta...