Turizm sektörünü bekleyen tehlike

ÖNÜMÜZDEKİ sezon Alanya'nın turizm sektöründe işlerin çok iyi olacağı beklentisi var...

Otellerin doluluk oranlarının yüzde yüzlere ulaşacağı söyleniyor...

Şu andaki veriler bunu gösteriyor...

Ancak...

Alanya'da turizm sektörünün yaşayacağı çok önemli bir sorun var...

Ve bu sorun şimdiden hortlamaya başladı...

Kalifiye eleman sorunu...

Alanya'da gerek fahiş ev kiraları gerekse inanılmaz boyutlara ulaşan hayat pahalılığı nedeniyle çok sayıda turizm emekçisi Alanya'dan gitmek zorunda kaldı...

İşte bu nedenle kalifiye eleman sorunu ortaya çıktı...

Bu sorun geçtiğimiz sezonda da yaşanmıştı ancak bir şekilde idare edilmişti...

Ama bu sezon idare edilebilecek boyutta olmayacağı aşikar...

Oteller, bu işin altından nasıl kalkacak bilemiyorum ama turizmde hizmet kalitesinin ister istemez düşeceğini çok iyi biliyorum...

Nokta...